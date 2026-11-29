در پی افزایش شیوع آنفلوآنزا و بیماریهای تنفسی؛
مدارس استان کرمان دوشنبه غیرحضوری شد
گروه استانها - تمامی مدارس استان کرمان روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ در پی افزایش شیوع بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا غیرحضوری شد و آموزش دانشآموزان در همه مقاطع تحصیلی بهصورت مجازی دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، تمامی مدارس استان کرمان روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ بهدنبال افزایش شیوع بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا غیرحضوری خواهند بود و آموزش دانشآموزان از طریق بسترهای مجازی دنبال میشود.
بر اساس اعلام آموزشوپرورش استان کرمان، این تصمیم در پی اعلام وضعیت شیوع و ابتلا به بیماریهای تنفسی از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اتخاذ شده است.
بر این اساس، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی استان روز دوشنبه بهصورت مجازی برگزار میشود، اما مدیران و عوامل اجرایی مدارس موظف به حضور در محل کار خود هستند.
غیرحضوری شدن مدارس در شرایطی اعلام شده است که طی روزهای اخیر گزارشهایی از افزایش ابتلا به بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در استان کرمان منتشر شده و نگرانیهایی درباره گسترش بیماری در میان دانشآموزان و خانوادهها به وجود آمده است.
با توجه به این شرایط، اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت شیوع بیماری، میزان ابتلا و ضرورت اقدامات پیشگیرانه در مدارس، از مطالبات مهم خانوادهها به شمار میرود.
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