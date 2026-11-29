گروه استان‌ها - تمامی مدارس استان کرمان روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ در پی افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا غیرحضوری شد و آموزش دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی به‌صورت مجازی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، تمامی مدارس استان کرمان روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به‌دنبال افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا غیرحضوری خواهند بود و آموزش دانش‌آموزان از طریق بسترهای مجازی دنبال می‌شود.

بر اساس اعلام آموزش‌وپرورش استان کرمان، این تصمیم در پی اعلام وضعیت شیوع و ابتلا به بیماری‌های تنفسی از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اتخاذ شده است.

بر این اساس، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی استان روز دوشنبه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، اما مدیران و عوامل اجرایی مدارس موظف به حضور در محل کار خود هستند.

غیرحضوری شدن مدارس در شرایطی اعلام شده است که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در استان کرمان منتشر شده و نگرانی‌هایی درباره گسترش بیماری در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها به وجود آمده است.

با توجه به این شرایط، اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت شیوع بیماری، میزان ابتلا و ضرورت اقدامات پیشگیرانه در مدارس، از مطالبات مهم خانواده‌ها به شمار می‌رود.