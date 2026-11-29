گروه استان‌ها - افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در استان کرمان موجب غیرحضوری‌شدن مدارس سه شهرستان سیرجان، بافت و رابر شده و بیمارستان‌های سیرجان نیز برای پذیرش بیماران احتمالی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدارس سیرجان، بافت و رابر غیرحضوری شدند/ بیمارستان‌های سیرجان در آماده‌باش

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، فعالیت حضوری مدارس شهرستان‌های سیرجان، بافت و رابر امروز یکشنبه ۸ آذرماه متوقف شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

«محمدعلی طالبی» استاندار کرمان درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا اعلام کرد که شرایط کلی استان تاکنون به مرحله‌ای نرسیده است که تعطیلی سراسری مدارس ضرورت داشته باشد.

افزایش ابتلا به آنفلوآنزا در ۹ شهرستان کرمان

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، موارد ابتلا به آنفلوآنزا در ۹ شهرستان افزایش یافته و ۲۹٫۴ درصد نمونه‌های آزمایش‌شده مثبت بوده است.

در شهرستان سیرجان نیز بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران احتمالی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

موضوع جان‌باختن دو دانش‌آموز سیرجانی نیز نگرانی خانواده‌ها را افزایش داده است؛ با این حال، تعیین ارتباط قطعی مرگ این دانش‌آموزان با آنفلوآنزا نیازمند بررسی تخصصی اعلام شده است.

با توجه به افزایش موارد ابتلا، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت مدارس، ظرفیت مراکز درمانی و شرایط شیوع بیماری در شهرستان‌های مختلف استان اهمیت ویژه‌ای دارد.