وضعیت فعالیت مراکز امدادی و درمانی تهران برای چهارشنبه
سخنگوی دولت تأکید کرد: در روز چهارشنبه فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، نظامی، انتظامی و امدادی بهصورت معمول برقرار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (یکشنبه ۸ آذر) با اشاره به برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه در تهران اظهار کرد: بهمنظور برگزاری مناسب این اجلاس و تسهیل رفتوآمد مهمانان خارجی و همچنین جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان تهرانی، امروز در دولت مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز ۱۱ آذرماه تعطیل باشند.
فعالیت مجازی مدارس و دانشگاهها
وی با اشاره به نحوه فعالیت مراکز آموزشی در این روز اظهار کرد: مدارس و دانشگاهها بهصورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
مراکز درمانی و امدادی تعطیل نیستند
سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، نظامی، انتظامی و امدادی بهصورت معمول برقرار خواهد بود.
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