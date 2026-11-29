به گزارش تابناک، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیأت دولت با هدف تسهیل رفت و آمد شهروندان در پی برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) ، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۱ آذر ماه تعطیل است.

ضمناً روسای محترم واحدهای قضایی در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.

منبع: قوه قضائیه

