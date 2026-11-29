جود بلینگام، ستاره انگلیسی رئال مادرید پس از اخراج در دقایق پایانی دیدار مقابل آلاوس، ضمن عذرخواهی از هم‌تیمی‌هایش، اعتراف کرد که با تصمیمات خود تیمش را در شرایط دشواری قرار داده است.



به گزارش تابناک، جود بلینگام پس از اخراج در دقایق پایانی دیدار رئال مادرید مقابل آلاوس، ضمن عذرخواهی از هم‌تیمی‌هایش، اعتراف کرد که با تصمیمات خود تیمش را در شرایط دشواری قرار داده است. هرچند این ستاره انگلیسی همچنان به تصمیم داور برای متهم کردن او به تمارض اعتراض دارد.

هافبک رئال مادرید که در شکست ۲ بر یک تیمش مقابل آلاوس با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد، روز یکشنبه و یک روز پس از این اتفاق، از طریق اپلیکیشن اختصاصی خود با نام «JB ۵» به این جنجال واکنش نشان داد.

اظهارات بلینگام ترکیبی از عذرخواهی بابت اخراج و دفاع از موضع خود درباره صحنه جنجالی اعلام پنالتی بود؛ اتفاقی که همچنان به یکی از موضوعات اصلی بحث در فوتبال اسپانیا تبدیل شده است.

بلینگام در دقیقه ۸۸ مسابقه، پس از آنکه داور با توصیه خورخه فیگوئروآ، داور VAR ، صحنه برخورد او در محوطه جریمه آلاوس را بازبینی کرد، با تصمیم سزار سوتو گرادو از زمین اخراج شد.داور پس از مشاهده تصاویر، تصمیم اولیه خود برای اعلام پنالتی به سود رئال مادرید را تغییر داد و به دلیل آنچه تمارض بلینگام تشخیص داد، به این بازیکن کارت زرد نشان داد و اخراج شد

ستاره انگلیسی رئال مادرید در واکنش به این اتفاق تأکید کرد که برخورد با زانوی و ران او کاملا واقعی بوده و زاویه دیگری از صحنه می‌توانسته نظر داور را تغییر دهد.

بلینگام گفت: در مورد این صحنه، صد درصد مطمئن هستم که برخوردی با زانو و ران من وجود داشت و از نظر من، تصویری که از پشت گرفته شده، این موضوع را ثابت می‌کند. واقعا نمی‌دانم چرا این زاویه به داور نشان داده نشد.شاید داور در نهایت به این نتیجه می‌رسید که شدت برخورد برای اعلام پنالتی کافی نیست؛ این تصمیم قابل قبول بود اما بسیار بعید است که در آن صورت به دلیل تمارض، کارت زرد دوم را به من نشان می‌داد.

پذیرش مسئولیت اخراج

با وجود اعتراض به تصمیم داور، بلینگام تلاش نکرد مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نادیده بگیرد. او با عذرخواهی از هم‌تیمی‌هایش تأکید کرد که خودش نیز در شکل‌گیری شرایط اخراج نقش داشته است.

این بازیکن گفت: فقط می‌خواستم دیدگاه خودم را توضیح بدهم، بدون اینکه کسی را مقصر بدانم یا جنجالی ایجاد کنم. مسئولیت کامل قرار دادن خودم در دو موقعیت نسنجیده را می‌پذیرم؛ موقعیت‌هایی که در نهایت به دریافت کارت قرمز من منجر شدند.

او همچنین درباره آینده رئال مادرید در لالیگا اظهار کرد: هنوز امتیازهای زیادی برای رقابت در لیگ باقی مانده است و اطمینان دارم که تیم به مسیر درست بازخواهد گشت.

هافبک انگلیسی رئال مادرید در بخش پایانی صحبت‌هایش از نتیجه مسابقه ابراز تأسف کرد و اعتقاد داشت اخراج او فرصت بازگشت به بازی را از تیمش گرفت.

او گفت: به‌خاطر نتیجه مسابقه دیروز بسیار متأسفم. احساس می‌کنم با اخراج شدنم، فرصت جنگیدن جدی برای بازگشت به مسابقه را از تیم گرفتم.