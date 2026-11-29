

به گزارش تابناک، سوپر جام امارات بین تیم‌های العین و شباب الاهلی برگزار شد.

این دیدار جذاب و دیدنی با پیروزی دو بر یک العین به پایان رسید تا این تیم جام قهرمانی را بالای سر برد.

سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون دو ستاره ایرانی شباب الاهلی در ترکیب اصلی تیم به میدان رفتند و تک گل شباب الاهلی را عزت اللهی در دقیقه ۱۳ به ثمر رساند.