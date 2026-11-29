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گل عزتاللهی سوخت
سوپر کاپ امارات از چنگ ستارههای ایرانی خارج شد
العین با پیروزی دو بر یک برابر شباب الاهلی قهرمان سوپر کاپ امارات شد.
به گزارش تابناک، سوپر جام امارات بین تیمهای العین و شباب الاهلی برگزار شد.
این دیدار جذاب و دیدنی با پیروزی دو بر یک العین به پایان رسید تا این تیم جام قهرمانی را بالای سر برد.
سعید عزتاللهی و سردار آزمون دو ستاره ایرانی شباب الاهلی در ترکیب اصلی تیم به میدان رفتند و تک گل شباب الاهلی را عزت اللهی در دقیقه ۱۳ به ثمر رساند.
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