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پیروزی الشمال برابر الاهلی عربستان به کام استقلال
الشمال توانست در دیدار برابر الاهلی عربستان با نتیجه سه بر دو به پیروزی برسد.
به گزارش تابناک، در یکی از بازیهای حساس هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا دو تیم الشمال قطر و الاهلی عربستان به مصاف هم رفتند.
باوجود آنکه الاهلی با دو گل ایوان تونی و فراس بریکان پیش افتاد اما الشمال با حمایت هواداران خود به بازی برگشت و توانست سه گل به ثمر رساند تا سه امتیاز ارزشمند را کسب کند.
این نتیجه به سود استقلال بود چرا که الاهلی با پیروزی در این بازی دوم میشد و استقلال را به رده چهارم صعود میکرد اما با این نتیجه نماینده شایسته ایران در رده سوم باقی ماند و الاهلی مدافع عنوان قهرمانی به رده ششم سقوط کرد
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