

به گزارش تابناک، در یکی از بازی‌های حساس هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا دو تیم الشمال قطر و الاهلی عربستان به مصاف هم رفتند.

باوجود آنکه الاهلی با دو گل ایوان تونی و فراس بریکان پیش افتاد اما الشمال با حمایت هواداران خود به بازی برگشت و توانست سه گل به ثمر رساند تا سه امتیاز ارزشمند را کسب کند.

این نتیجه به سود استقلال بود چرا که الاهلی با پیروزی در این بازی دوم می‌شد و استقلال را به رده چهارم صعود می‌کرد اما با این نتیجه نماینده شایسته ایران در رده سوم باقی ماند و الاهلی مدافع عنوان قهرمانی به رده ششم سقوط کرد‌