با اعلام استانداری‌ها، مدارس و دانشگاه‌های چند استان کشور روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به دلایل مختلف از جمله شیوع آنفلوآنزا، آلودگی هوا و برگزاری رزمایش تعطیل یا غیرحضوری شدند.

به گزارش تابناک؛ با اعلام تصمیم استانداری‌ها و ستادهای مدیریت بحران، فعالیت مدارس و برخی دانشگاه‌ها در چند استان کشور برای روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تغییر کرد. در حالی که شیوع آنفلوآنزا دلیل غیرحضوری شدن کلاس‌ها در تعدادی از استان‌هاست، مدارس برخی شهرهای خوزستان نیز به‌دلیل آلودگی هوا مجازی شدند و مراکز آموزشی استان قم به مناسبت برگزاری یک رزمایش تعطیل خواهند بود.

مدارس خوزستان در ۸ شهر غیرحضوری شد

به‌دلیل آلودگی هوا، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، شوشتر، گتوند، کرخه و شوش در نوبت صبح روز دوشنبه ۹ آذر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدارس و دانشگاه‌های قم تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر خبر داد. این تصمیم به مناسبت برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان اتخاذ شده است.

مدارس ابتدایی کرمانشاه غیرحضوری شد

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد که فعالیت مدارس مقطع ابتدایی این استان در هر دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه، با هدف پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا، غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس این تصمیم، کلاس‌های درس از طریق شبکه شاد برگزار می‌شود.

مدارس کردستان مجازی شد

مدارس استان کردستان روز دوشنبه ۹ آذر، با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

مدارس استان کرمان غیرحضوری شد

مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان کرمان اعلام کرد که آموزش در تمامی مدارس این استان در روز دوشنبه ۹ آذر به‌صورت غیرحضوری و مجازی دنبال خواهد شد.

مدارس و دانشگاه‌های یزد غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان در روز دوشنبه خبر داد. این تصمیم با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا اتخاذ شده است.



