نتایج نظرسنجی پای صندوق در انتخابات اسپانیا نشان داد که حزب پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالیکه حزب راست‌میانه در جایگاه نخست قرار دارد.



به گزارش تابناک به نقل از روزنامه گاردین، نتایج نظرسنجی پای صندوق انتخابات اسپانیا شامگاه یکشنبه نشان داد حزب محافظه‌کار «مردم» (PP) با کسب ۱۳۱ تا ۱۳۶ کرسی در جایگاه نخست و حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز با کسب ۱۱۹ تا ۱۲۴ کرسی در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.

بنا بر این گزارش، بر اساس این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود حزب راست افراطی «وُکس» (Vox) نیز ۴۴ تا ۴۸ کرسی به دست آورد.

احتمال قدرت گرفتن راست افراطی بر اساس نظرسنجی‌ها



بیش از ۳۸.۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند تا نمایندگان ۳۵۰ کرسی مجلس نمایندگان و ۲۰۹ کرسی مجلس سنا را در اسپانیا انتخاب کنند.

تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از انتخابات حاکی از آن بودند که حزب محافظه‌کار «مردم» و حزب راست افراطی «وُکس» در مجموع به حدنصاب اکثریت، یعنی ۱۷۶ کرسی دست خواهند یافت.

در صورتی که حزب وُکس به‌عنوان شریک کوچک‌تر در ائتلافی دولتی با حزب مردم حضور پیدا کند، این اتفاق به معنای بازگشت یک حزب ملی‌گرا و راست افراطی به قدرت برای نخستین بار از سال ۱۹۷۵ خواهد بود.

انتظار می‌رود نتایج رسمی و اولیه انتخابات ساعت ۹ شب به وقت محلی (۲۳:۳۰ به‌وقت تهران) و همزمان با پایان رای‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی جزایر قناری منتشر شود.

همان‌طور که پیشتر گزارش شد، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار «مردم» (PP) با کسب ۱۳۱ تا ۱۳۶ کرسی پیروز انتخابات خواهد شد. برای دستیابی به اکثریت، هر حزب به ۱۷۶ کرسی از مجموع ۳۵۰ کرسی مجلس نمایندگان نیاز دارد.

بر اساس نظرسنجی‌های خروج از صندوق، حزب سوسیالیست پدرو سانچز با کسب ۱۱۹ تا ۱۲۴ کرسی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود حزب راست افراطی «وُکس» نیز ۴۴ تا ۴۸ کرسی به دست آورد.