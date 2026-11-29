در سومین و آخرین بخش گفت‌وگوی «روبه‌روی تصویر» تابناک با محمدمهدی رحیمی، به روایت‌ها و تحلیل‌هایی درباره تحولات سیاسی و رسانه‌ای جهان، رفتارهای دوگانه در عرصه بین‌الملل و نحوه مواجهه با رژیم صهیونیستی پرداختیم.

محمدمهدی رحیمی فعال رسانه ای و مدیر روابط عمومی دولت شهید رئیسی در این گفت‌وگو با اشاره به ماجرای اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از سازمان ملل و بازتاب گسترده جهانی تصاویر آن، از ظرفیت‌های مغفول‌مانده رسانه‌ای در عرصه دیپلماسی سخن گفت و به نقد رویکردهای محافظه‌کارانه در مواجهه با تحولات بین‌المللی پرداخت. در بخش پایانی این گفت‌وگو نیز روایت‌هایی شخصی و کمتر شنیده‌شده از دیدار با رهبر شهید انقلاب و ماجرای قرائت خطبه عقدت توسط رهبر شهید مطرح شد؛ خاطراتی که از زاویه‌ای متفاوت به ابعاد شخصیتی و رفتاری ایشان می‌پردازد.

در ادامه، متن کامل سومین بخش این گفت‌وگو را بخوانید:





تابناک: تصویر بعد مربوط به صحن سازمان ملل است...

در این تصویر، فردی کت‌وشلواری دیده می‌شود که از مأموران امنیتی سازمان ملل است. این شخص سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل است که سال ۱۴۰۲، هنگام سخنرانی آقای رئیسی، همان سخنرانی که ایشان قرآن را بالا بردند، در ابتدای سخنرانی از جای خود برخاست و تصویری را در سالن به نمایش گذاشت و با آن در سالن حرکت کرد. این اقدام غیرمعمول بود.

بعدها متوجه شدیم تصویری که او در دست داشت، متعلق به خانم امینی بود که سال قبل در ایران فوت کرده بود. او قصد داشت با این اقدام از وی حمایت کند و البته نظم جلسه را نیز بر هم بزند. پس از این اقدام، نیروهای امنیتی سازمان ملل او را بازداشت کردند و از او پرسیدند که چه کسی است. وی پاسخ داد: «سفیر اسرائیل در سازمان ملل هستم.» اما به او گفتند: «حتی اگر سفیر هم باشی، پروتکل را نقض کرده‌ای و باید از جلسه خارج شوی.»

نکته بسیار جالب این بود که با شیوه‌ای تحقیرآمیز، درست مانند برخورد با یکی از قاچاقچیان مواد مخدر یا اعضای مافیا، دو نفر از پشت دستان او را گرفتند و تا خیابان اول منهتن، یعنی خیابان ورودی سازمان ملل، همراهی کردند و به‌نوعی او را در آنجا رها کردند. در واقع، او را اخراج کردند. من خودم، به اقتضای عادت خبرنگاری، از لحظه‌ای که دیدم فردی در سالن در حال حرکت است، از جایم بلند شدم و با تلفن همراه شروع به تصویربرداری کردم. نمی‌دانستم قرار است چه صحنه‌ای رقم بخورد.

نکته مهم این است که ما تصاویر اخراج او را منتشر کردیم؛ تصاویری که تمام اتفاقات، از گرفتن دست‌هایش از پشت تا عبور از سه در و انتقال او به خیابان را نشان می‌داد. این تصاویر در داخل کشور بازتاب پیدا کرد و دیده شد که سفیر اسرائیل اخراج شده است. نمی‌دانم در فضای رسانه‌ای عربی تا چه اندازه بازتاب داشت، اما به هر حال این اتفاق رخ داد. می‌خواهم بگویم امسال، با توجه به اینکه بحث‌های مربوط سازمان ملل بار دیگر و به دلایل مختلف تا حدودی داغ شده بود، به موضوع طوفان‌الاقصی هم توجه داشتم. امسال سازمان ملل، دست‌کم برای مردم ایران، به موضوعی بسیار پربازتاب تبدیل شد.

البته در سطح جهانی نیز اتفاقاتی که در جریان سخنرانی نتانیاهو رخ داد، از جمله خروج دسته‌جمعی حاضران و رفتارهای نامناسب او و همچنین بررسی اینکه چه کسانی از جلسه خارج شدند و چه افرادی در آن حضور داشتند، مورد توجه قرار گرفت. من بار دیگر این ویدئو را در صفحه شخصی خودم منتشر کردم. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، متوجه شدم که بر اساس الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، ویدئویی که مشابه آن منتشر شده است، در صدها صفحه اینستاگرام، حساب کاربری توییتر، فیسبوک، تیک‌تاک، شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های انسان‌محور و خبرگزاری‌ها بازنشر شده است.

این ویدئو به زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی، عربی، سواحیلی، اردو و فرانسوی منتشر شده بود. تنوع رسانه‌های منتشرکننده نیز بسیار جالب بود؛ از الجزیره عربی و خبرگزاری‌های ترکیه گرفته تا رسانه‌های فرانسوی، همگی این ویدئو را با عنوان اخراج سفیر اسرائیل بازنشر کردند. حتی افراد بسیاری در توییت‌های شخصی خود، نظراتی را درباره این اتفاق مطرح کرده بودند. برای مثال، یکی از کاربران با اشاره به کتاب مقدس نوشته بود: «فکر می‌کردید اینجا هم، برای مثال، در کتاب مقدس به شما گفته‌اند که سازمان ملل خاک شماست و هر کاری بخواهید می‌توانید انجام دهید؟ شما را از اینجا بیرون کردند و از فلسطین هم بیرون خواهیم کرد.»

این موضوع برای من بسیار عجیب بود. نکته جالب‌تر اینکه برخی از افراد حتی متوجه تفاوت زمانی این اتفاق نشده بودند و تصور می‌کردند این ماجرا مربوط به سفیر فعلی اسرائیل است. علت این اتفاق چیست؟ علت آن است که طوفان‌الاقصی مسئله فلسطین را به موضوعی بسیار عمومی‌تر تبدیل کرد. صف‌بندی ملت‌ها و مردم جهان شفاف‌تر شد و مواضع آنان در قبال حق و باطل وضوح بیشتری پیدا کرد. به همین دلیل، هر محتوایی که در مخالفت با اسرائیل تولید شود، بسیار بهتر دیده می‌شود، بازتاب گسترده‌تری پیدا می‌کند و حتی بیش از آنچه در شرایط عادی انتظار می‌رود، مورد توجه قرار می‌گیرد.

این اتفاق برای من تجربه‌ای آموزنده در حوزه رسانه بود؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد اکنون چگونه می‌توان با استفاده از موج ضد اسرائیلی موجود، محصول رسانه‌ای جذابی تولید کرد. فارغ از اینکه من شخصاً نقشی در این فرایند نداشتم، سوژه بسیار جذابی بود: اخراج سفیر اسرائیل. می‌توان با تولید یک محصول رسانه‌ای مناسب و بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری، صرفاً با انتشار آن در یک صفحه شخصی معمولی، زمینه‌ای فراهم کرد که محتوا تا دورترین نقاط جهان منتشر شود، بچرخد و دیده شود و در نهایت به تقویت گفتمان ما کمک کند.

تابناک: امسال نیز در برنامه‌های سازمان ملل اتفاق مشابهی رخ داد. یکی از اعضای هیئت نمایندگی آنها اقدامی انجام داد و استارلینک را به سمت نماینده جمهوری اسلامی گرفت؛ در حالی‌که نماینده کشورمان در جای خود نشسته بود و به سخنرانی گوش می‌داد. او مطالبی را مطرح کرد. آیا ما می‌توانستیم در همان لحظه واکنش نشان دهیم یا اقدام دیگری انجام دهیم. از نظر پروتکل‌ها امکان پاسخ‌گویی وجود داشت؟

این موضوع به همان پروتکل‌ها و هنجارهایی بازمی‌گردد که کمی پیش‌تر درباره آن‌ها صحبت کردیم. نخست اینکه بر اساس همان هنجارهای سازمان ملل نیز بهتر بود ما عمل می‌کردیم. اگر ما معتقدیم این نهاد دارای قوانین و چارچوب‌های مشخصی است، باید به آن‌ها توجه کنیم. به قول معروف، مرحوم مؤلف زنده است؛ مؤلف این قواعد آمریکایی‌ها هستند. آمریکایی‌ها هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور ما، همان فرد سالخورده‌ای که یکی از اعضای هیئت نمایندگی آنها بود، وسایلش را جمع کرد و از جلسه خارج شد. آیا برای آن‌ها مهم نبود که پای صحبت‌های ما بنشینند؟ آیا برایشان اهمیت نداشت که بعداً از حق پاسخ‌گویی استفاده کنند. دوستان استدلال می‌کنند که اگر ما هنگام سخنرانی ترامپ جلسه را ترک می‌کردیم، حق پاسخ‌گویی را از دست می‌دادیم.

آیا آمریکایی‌ها از این موضوع اطلاع نداشتند؟ چرا جلسه را ترک کردند؟ آیا راه‌حل‌های دیگری برای پاسخ‌گویی وجود ندارد؟

البته این راه‌حل‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد. مسئله دیگر این است که اکنون در دوره رسانه زندگی می‌کنیم. ما درباره همین ویدئویی صحبت می‌کنیم که مربوط به سه سال قبل است، اما اکنون دیده می‌شود. بنابراین، تو باید کنش رسانه‌ای داشته باشی. چون می‌خواهی منافع ملی خودت را تأمین کنی. منافع ملی ممکن است یک روز از طریق پروتکل و روز دیگر از طریق موشک، مذاکره یا رسانه تأمین شود. اما دوستان از این فرصت استفاده نکردند. چرا؟ چون همان باور و همان افق دید را دارند و چارچوب حرکت‌شان به‌اندازه‌ای محدود است که تصور می‌کنند نباید از چارچوب نظم بین‌المللی خارج شویم؛ مبادا به ما بگویند رفتار نامناسبی داشته‌اید یا شهروند نامطلوبی هستید.

آن‌ها همچنان تصور می‌کنند باید به این موضوع توجه کرد، در حالی که دنیا به‌شدت تغییر کرده است. نکته عجیب این است که این دوستان، با وجود اینکه پیش از زندگی در ایران، خارج از مرزهای کشورمان زندگی کرده‌اند و به‌اصطلاح افرادی دنیا‌دیده هستند، به‌روز نشده‌اند. نه نرم‌ها را می‌شناسند، نه هنجارها را و نه نظریه‌های جدید روابط بین‌الملل را. آن‌ها همچنان در همان مطالبی باقی مانده‌اند که ۳۰ یا ۴۰ سال پیش در دانشکده‌های آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس آموخته‌اند.

تمام تحولات جدیدی که در جهان رخ داده، نتوانسته آن باورهایی را که گویی در ذهن‌شان رسوب کرده، تغییر دهند. ما در مقابل سخنرانی نتانیاهو ننشستیم و هیچ‌گاه هم نمی‌نشینیم، زیرا اساساً برای سخنرانی او رسمیت قائل نیستیم اما چه اقدامی انجام دادیم؟ پس از آن، از حق پاسخ‌گویی استفاده کردیم و گفتیم نتانیاهو تعریضی به ما داشته و ما نیز به آن پاسخ دادیم. همان‌طور که قطری‌ها نیز با وجود اینکه در جلسه حضور نداشتند، بعداً از همین ظرفیت استفاده کردند و به نتانیاهو پاسخ دادند. ما به نتانیاهو پاسخ دادیم و اتفاقاً پاسخ ترامپ را نیز همان‌جا مطرح کردیم، بدون اینکه به‌صورت جداگانه و در زمان دیگری درخواست فرصت کنیم.

با وجود تمام این مسائل، ما هیچ اقدام نمادینی انجام ندادیم. البته سخنرانی آقای رئیس‌جمهور را نمی‌گویم؛ همان زمان نیز در توییتی نوشتم: واقعاً آفرین بر شما؛ هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا، سخنرانی بسیار خوبی بود. البته امیدوارم ادامه سفرتان نیز با همین رویکرد پیش برود و به‌خوبی به پایان برسد. منظورم این است که هیئت ما، افراد مسلط به زبان و مناسبات بین‌المللی، هنجارشناسان و نویسندگان حوزه بین‌الملل، هیچ کنش مؤثری انجام ندادند؛ در حالی‌که می‌شد تصاویر متعددی ثبت کرد.

این فقط یک نمونه از اقداماتی است که امکان انجام آن وجود داشت. چرا هیئت ایرانی نباید تصویری از لحظه سخنرانی نتانیاهو و خروج گسترده حاضران از جلسه ثبت می‌کرد؟ ما می‌توانستیم نمای بهتری از این خروج ارائه دهیم، این تحقیر را به شکل دیگری به تصویر بکشیم و به شیوه متفاوتی اسرائیل را تحقیر کنیم، اما از این فرصت استفاده نکردیم. همین سفیری که اخراج شد، سال قبل از آن، در سال ۱۴۰۱ و هنگام سخنرانی آقای رئیسی، عکسی را روی میز خود قرار داده بود. ما بعدها در تصاویری که عکاسان ما ثبت کرده بودند، متوجه این موضوع شدیم.

وقتی ماجرا را دنبال کردم، دیدم رسانه‌های اسرائیلی تصویری از پدربزرگ و مادربزرگ زنی را منتشر کرده که مدعی بودند در هولوکاست کشته شده‌اند. او از این فرصت استفاده می‌کند تا پیام خود را منتقل کند، اما ما از چنین فرصت‌هایی استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم چقدر افراد خوبی هستیم، چقدر دست‌به‌سینه‌ایم و چقدر هنجارها را می‌شناسیم. دکمه سردست می‌بندیم، نام‌‎مان را روی یقه پیراهن حک می‌کنیم و حروف اول آن را درج می‌کنیم، چون تصور می‌کنیم به‌خوبی با نرم‌های بین‌المللی آشنا هستیم. اما نتیجه این رویکرد چیست؟ آفتابه‌لگن هفت‌دست، شام و ناهار هیچ‌چیز! کجا توانسته‌ایم حق خود را بگیریم؟ این رفتارها کجا برای ما فرصت و میدان ایجاد کرده تا حقوق‌مان استیفا شود؟

تابناک. تصویر بعدی مربوط به مراسمی است که احتمالاً در آن رهبر شهید انقلاب خطبه عقد را قرائت می‌کنند...

این عکس مربوط به مراسم خواهر شهید مجید قربان‌خانی است. در دیدار خانواده شهدا، خانواده ایشان از حضرت آقا درخواست کردند که ظاهراً خطبه عقد خواهرشان را نیز ایشان جاری کنند. شخصیت، رفتار و به‌طور خلاصه، ابعاد مختلف زندگی ما، دست‌کم نسل ما، با ایشان گره خورده است. ما از همان ابتدای زندگی چشم باز کردیم و ایشان را دیدیم. البته رفتارها و کنش‌های ایشان برای برخی افراد، جنبه‌های متفاوت‌تر، شخصی‌تر و حتی غیرعمومی نیز دارد. من هم یکی از این افراد هستم؛ زیرا این توفیق را داشتم که حضرت آقا خطبه عقد من را قرائت کنند.

البته این موضوع به لطف خدا و همراهی همسرم امکان‌پذیر شد؛ چراکه شرط و قاعده‌ای که آقا تعیین کرده بودند این بود که اگر مهریه ۱۴ سکه باشد، خطبه عقد را خودشان می‌خوانند و در غیر این صورت، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد. ایشان حتی درباره فرزندان خودشان نیز همین شرط را مطرح کرده بودند و فرموده بودند اگر مهریه همسرتان ۱۴ سکه باشد، من خطبه عقد را می‌خوانم و در غیر این صورت، فرد دیگری باید آن را جاری کند.

خطبه عقد ما را سال ۱۳۸۴ در شب نیمه شعبان، حضرت آقا قرائت کردند. پیش از آن، فکر می‌کنم هر سال یک یا دو نوبت و گاهی دو یا سه نوبت، چند خانواده این توفیق را پیدا می‌کردند که حضرت آقا به‌صورت حضوری خطبه عقدشان را بخوانند. گاهی نیز در مشهد، در ایامی که ایشان در تابستان یا نوروز حضور داشتند، عقد برخی خانواده‌ها را در آنجا جاری می‌کردند. پیش از اینکه آقا تشریف بیاورند، یکی از اعضای دفتر آمد و گفت برای اینکه برنامه با سرعت بیشتری پیش برود، وقتی آقا اسامی را می‌خوانند، هر فرد فقط حضور خود را اعلام کند و به ایشان وکالت بدهد تا خطبه عقد را جاری کنند. همچنین تأکید کردند که لطفاً جمله دیگری اضافه نکنید.

نکته جالب این است که من در آن ایام، دو سه ماه قبل از مراسم، پایم را عمل کرده بودم و حدود دو ماه در گچ بود. پایم هنوز خم نمی‌شد و به همین دلیل، با جسارت، در مقابل آقا در حالی نشسته بودم که پایم کاملاً دراز بود. با این حال، کسی هم چیزی نگفت. آقا که شروع کردند، در میان افراد، به نفر چهارم یا پنجم رسیدند. در آنجا به دختر خانمی که برای جاری شدن خطبه عقد حضور داشتند، فرمودند: «می‌دانید عقد والدین همسرتان را هم من خوانده‌ام؟» آن آقا که پسرشان را آورده بودند تا حضرت آقا خطبه عقد او را بخوانند، از پژوهشگران حوزه تاریخ بودند. آقا این موضوع را به عروس‌خانم گفتند. در آن مراسم، وکالت خانم‌ها را خود آقا می‌گرفتند و حاج‌آقا کاشانی در دفتر آقا، وکالت آقایان را بر عهده داشت. بنابراین، ما توفیق نداشتیم که مستقیم به ایشان وکالت بدهیم.

آقا از عروس‌خانم پرسیدند: «می‌دانید عقد والدین همسرتان را هم من خوانده‌ام؟» عروس‌خانم اظهار بی‌اطلاعی کردند. البته داماد بلافاصله تأیید کرد و گفت بله. آقا نیز با همان حافظه واقعاً بی‌نظیری که داشتند، با جزئیات توضیح دادند؛ حتی مشخص کردند این اتفاق در چه مکانی و در سال ۵۹ یا ۶۰ رخ داده و ایشان خطبه عقد آن زوج را خوانده‌اند. آن زوج هم در مراسم حضور داشتند. پس از آن، زوج بعدی فراخوانده شدند. آقا نام دختر خانمی را خواندند و پرسیدند: «آیا به من وکالت می‌دهید؟» دختر پاسخ داد: «خیر.» آقا پرسیدند: «چرا؟» دختر گفت: «شرط دارم.» آقا فرمودند: «قرار بود کسی شرط بگذارد؟» دختر پاسخ داد: «اگر در روز قیامت من را شفاعت کنید، به شما وکالت می‌دهم.» آقا فرمودند: «معلوم نیست فردا در قیامت چه کسی باید چه کسی را شفاعت کند. من چنین شرطی را قبول نمی‌کنم. اگر وکالت می‌دهید، خطبه عقد را بخوانم و اگر نه، از شما عبور می‌کنم.»

ایشان این موضوع را بسیار صریح، اما در عین حال اصولی و منطقی مطرح کردند؛ چراکه واقعاً مشخص نیست در روز قیامت حساب‌وکتاب چگونه خواهد بود. ممکن است در عرف معمول خودمان بگوییم «بله، حتماً، ان‌شاءالله» ، اما ایشان به این مسئله توجه داشتند و دختر خانم نیز در نهایت تسلیم شدند و گفتند: «بله آقا، وکالت می‌دهم.» سپس آقا وکالت را گرفتند و خطبه عقد را خواندند. پس از پایان مراسم عقد، ایشان چند دقیقه‌ای صحبت کردند و توصیه‌هایی به زوج‌های جوان داشتند. ما حدود ۱۳ یا ۱۴ زوج بودیم. محور اصلی صحبت‌های ایشان این بود که زندگی فراز و نشیب دارد و زوج‌ها باید با یکدیگر بسازند. بعدها همین توصیه‌ها در قالب کتابی با عنوان «بروید با هم بسازید» منتشر شد.

من اکنون نکته‌ای را مطرح می‌کنم تا بعداً درباره آن بیشتر صحبت کنیم و ببینیم پیوند دیگری نیز میان عقد ما، حضرت آقا و آقای حاضرمان وجود دارد. برای ازدواجمان، پدر همسرم به نیابت از من استخاره گرفت و بعد به ما اطلاع داد که نتیجه بد آمده و موضوع ازدواج منتفی است. اتفاقاً در همان ایام، مصاحبه‌ای از آقای حدادعادل خوانده بودم که ایشان ماجرای ازدواج فرزندشان، شهیده زهرا حدادعادل، با حضرت آقا مجتبی خامنه‌ای را تعریف کرده بودند. ایشان در آن مصاحبه نقل کرده بودند که برای خواستگاری مراجعه کردند، اما پس از مدتی خبری نشد. بعدها متوجه شدند که همسر آقا فرموده بودند استخاره گرفته‌اند و چون نتیجه مناسب نبوده، موضوع ازدواج منتفی است.

یک سال بعد، مجدد مراجعه کردند و گفتند که صدقه داده‌اند. در روایات ما نیز آمده است که اگر نتیجه استخاره مناسب نبود، صدقه بدهید، دوباره استخاره کنید و به نتیجه آن عمل کنید. آن‌ها نیز صدقه داده بودند و این بار نتیجه استخاره خوب آمده بود؛ بنابراین، مجدداً برای خواستگاری مراجعه کردند. این موضوع ناگهان به ذهن من رسید و آن را با خانواده عروس‌خانم مطرح کردم. گفتم می‌خواهیم صدقه‌ای بدهیم و اگر امکان دارد، دوباره استخاره بگیریم.

زندگی مشترک‌مان را مدیون حضرت آقا هستیم

به لطف خدا و از طریق واسطه‌ای، استخاره مجدد ما، پس از آن‌که قربانی‌ای به‌عنوان صدقه انجام دادیم، به حضرت آقا منتقل شد. ایشان در آن ایام در مشهد حضور داشتند؛ البته ما از این موضوع اطلاعی نداشتیم. واسطه‌ای به ما گفت که استخاره را به ایشان می‌سپارد تا برای شما انجام دهند. چند روز بعد، پاسخ را برایمان آوردند و گفتند که آقا در مشهد بودند و شبی به حرم امام رضا(ع) رفته بودند. قرار بوده است چند استخاره انجام دهند و استخاره ما را نیز در همان شب انجام داده بودند.

پاسخ استخاره بسیار خوب بود و در نهایت، ما به‌نوعی زندگی مشترک‌مان را مدیون حضرت آقا هستیم؛ از این جهت که ازدواجمان با چنین ماجرایی همراه شد. یادشان گرامی باد. من هر بار که از حوالی خیابان کشور دوست عبور می‌کنم، بیشتر متأثر می‌شوم؛ زیرا شیرین‌ترین خاطرات زندگی ما، از جمله خاطره ازدواج و مراسم عقدمان، در آن محدوده رقم خورده است. واقعاً تصور نمی‌کردیم روزی چنین اتفاقاتی را در همین حوالی، در مرکز شهر و در نزدیکی خودمان شاهد باشیم. ان‌شاءالله به برکت آیه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» ، خداوند این داغ‌هایی را که در سال‌های اخیر بر دل ما نشسته است، جبران کند. امیدواریم همه این رنج‌ها در نهایت به شیرینی ظهور ختم شود.