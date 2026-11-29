فاطمه(س) دختر پیامبر، همسر و مادر بود، اما در مسجد مدینه هم سخن گفت و از حق دفاع کرد. چهارده قرن بعد، همین زندگی چندوجهی است که میلادش را در ایران به روز زن و روز مادر تبدیل کرده و هنوز درباره‌ی جایگاه زن گفت‌وگو می‌سازد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هر سال با فرارسیدن بیستم جمادی‌الثانی، نامی در تقویم ایران پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آید؛ فاطمه(س). نامی که برای ایرانیان تنها یادآور دختر پیامبر اسلام(ص) نیست؛ بلکه با مفاهیمی چون کرامت زن، مادری، ایثار، دانایی و دفاع از حق پیوند خورده است. اما انتخاب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان روز زن در ایران، از کجا آغاز شد؟ چرا شخصیتی که عمر کوتاهی داشت، پس از قرن‌ها همچنان در مرکز بحث درباره جایگاه زن قرار دارد؟ پاسخ را باید هم در تاریخ جست‌وجو کرد و هم در زندگی بانویی که روایت‌های تاریخی، او را تنها در چارچوب خانه و خانواده تعریف نمی‌کنند.

اردیبهشت ۱۳۵۸؛ روزی که میلاد فاطمه(س) با روز زن پیوند خورد

برای یافتن ریشه روز زن در تقویم رسمی ایران، باید به نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت؛ به روزهایی که جامعه ایران در حال بازتعریف بسیاری از نمادها و مناسبت‌های فرهنگی خود بود.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، امام خمینی در پیامی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) ، این روز را شایسته‌ترین مناسبت برای بزرگداشت زن دانست. در متن سخنان او آمده بود:«اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت باسعادت فاطمه زهراست.»

یک روز بعد، در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸، در دیدار با جمعی از زنان نیز میلاد حضرت زهرا(س) به‌عنوان روز زن مورد تأکید قرار گرفت. به این ترتیب، میلاد حضرت فاطمه(س) به‌تدریج جایگاه ویژه‌ای در تقویم فرهنگی و اجتماعی ایران پیدا کرد و با عنوان روز زن و بعدها روز مادر، به یکی از مناسبت‌های فراگیر خانوادگی و اجتماعی تبدیل شد.

نکته قابل توجه آن است که در نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، انتخاب این روز صرفاً به دلیل انتساب حضرت زهرا(س) به خاندان پیامبر نبود؛ بلکه شخصیت او به‌عنوان الگویی از انسان کامل و زنی برخوردار از فضائل اخلاقی و انسانی مورد توجه قرار داشت.

زنی که فقط در خانه نماند؛ روایت یک حضور تاریخی

یکی از برداشت‌های محدودکننده درباره شخصیت زنان بزرگ تاریخ، خلاصه‌کردن زندگی آنان در نقش‌های خانوادگی است؛ در حالی که زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در منابع تاریخی، ابعاد متنوعی دارد.

او دختر پیامبر اسلام(ص) ، همسر امام علی(ع) و مادر امام حسن(ع) ، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) بود؛ اما روایت زندگی‌اش به این نسبت‌ها محدود نمی‌شود. در گزارش‌های تاریخی، از همراهی او با پیامبر در روزهای دشوار مکه، حضور در کنار پدر در مدینه و مشارکت در برخی موقعیت‌های حساس صدر اسلام سخن گفته شده است.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور اجتماعی حضرت زهرا(س) ، سخنرانی مشهور او درباره مسئله فدک است؛ خطبه‌ای که به «خطبه فدکیه» شهرت یافته است.

خطبه فدکیه؛ وقتی یک زن در مسجد مدینه سخن گفت

پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) ، مسئله فدک به یکی از موضوعات مهم اختلافی در جامعه اسلامی تبدیل شد. حضرت فاطمه(س) در اعتراض به آنچه تضییع حق خود می‌دانست، در مسجد مدینه سخنرانی کرد.

اهمیت خطبه فدکیه تنها به موضوع فدک محدود نیست. در متن این خطبه، مباحثی درباره توحید، نبوت، فلسفه احکام، عدالت و مسئولیت جامعه اسلامی مطرح شده است.

خطبه فدکیه از نظر محتوای اعتقادی، استدلال و فصاحت، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سخنوری منسوب به حضرت زهرا(س) در منابع اسلامی است. این ویژگی نشان می‌دهد که در بازخوانی شخصیت ایشان، علم و حکمت نیز باید در کنار عفاف، عبادت و نقش خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

فارغ از اختلاف دیدگاه‌های تاریخی و مذهبی درباره برخی جزئیات حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) ، اصل شهرت خطبه فدکیه در سنت اسلامی نشان می‌دهد که شخصیت حضرت زهرا(س) در حافظه تاریخی مسلمانان، تنها با نقش خانوادگی شناخته نشده و با سخنوری، استدلال و مطالبه حق نیز پیوند خورده است.

در توصیف رهبر شهید انقلاب نیز دفاع شجاعانه از حقوق مظلومان، تبیین حقیقت و روشنگری از ویژگی‌های برجسته آن حضرت است.

فاطمه(س) در نگاه رهبر شهید انقلاب؛ الگویی با ابعاد گوناگون

در بیانات آیت‌الله شهید خامنه‌ای، شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) شخصیتی جامع و چندبعدی توصیف شده است؛ بانویی که نمی‌توان او را تنها با یک ویژگی یا یک نقش معرفی کرد. ایشان در سخنانی درباره حضرت زهرا(س) فرمودند:«فضایل و مناقب و برجستگی‌های این بانوی الهی و عرشی چیزی نیست که ما بتوانیم آن را در اظهاراتمان بیان کنیم؛ خیلی فوق فهم ما و تصور ما و درک ما است؛ اما می‌توان این‌جور گفت که او اسوه بود. مگر نمی‌خواهیم عمل کنیم؟ مگر نمی‌خواهیم فاطمی زندگی کنیم؟ او اسوه بود؛ باید بر طبق رفتار اسوه و حرکات اسوه رفتار کرد و حرکت کرد. اسوه‌ی دین‌داری بود، اسوه‌ی عدالت‌خواهی بود، اسوه‌ی جهاد بود. جهادی که فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) کرد، جزو دشوارترین جهادها است. اگر انسان بخواهد مقایسه کند، شاید همه‌ی غزوات پیغمبر یک طرف و جهاد فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) یک طرف. اسوه‌ی جهاد بود. اسوه‌ی تبیین بود؛ آن خطبه‌ی غرّاء مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی‌نظیر و روشن و درس‌آموز بود. اسوه‌ی وظایف زنانگی بود؛ شوهرداری، فرزندداری، زینب‌پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی. اینها مقولات ظاهری و قابل فهم و قابل دید ما است؛ مقولات باطنی و عرشی از دید ما بالاتر است و قابل توصیف نیست.»

قابل مقایسه نبودن عظمت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) با هیچ انسانی

رهبر شهید انقلاب در دیدار با بانوان فرمودند:«عظمت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را با هیچ انسانی، جز همان اهل‌بیت پیغمبر و خود رسول‌الله و اولادش نمی‌شود مقایسه کرد؛ مقام ایشان خیلی عظمت دارد. من فقط یک حدیث را عرض می‌کنم که خب بارها شنیده‌اید؛ حدیثی است که هم شیعه نقل کرده، هم سنّی نقل کرده. آن حدیث این است که “اِنَّ اللَهَ لَیَغضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ یَرضیٰ لِرِضاها”؛ برای سَخَط و خشم فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) خدای متعال خشمگین می‌شود، و به خاطر خشنودی فاطمه‌ی زهرا خدای متعال خشنود می‌شود. معنایش این است که هر انسانی، هر مسلمانی، اگر بخواهد خدا را خشنود بکند، باید کاری بکند که فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را خشنود کند.»

عبادت؛ پیوندی عمیق با خداوند

یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت حضرت زهرا(س) ، بندگی و ارتباط معنوی با خداوند است. در توصیف‌های دینی، عبادت و مناجات شبانه ایشان جایگاه ویژه‌ای دارد.

رهبر شهید انقلاب در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اند که توجه عمیق به خدا و معنویت، به معنای بی‌توجهی به انسان‌ها و مسائل جامعه نیست؛ بلکه در شخصیت حضرت زهرا(س) ، معنویت و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار دارند.

ایثار؛ بخشیدن حتی در اوج نیاز

در روایت‌های مربوط به زندگی حضرت زهرا(س) ، ایثار جایگاه برجسته‌ای دارد. ماجرای بخشیدن غذای خود به نیازمندان و مقدم‌دانستن دیگران بر خویش، از نمونه‌هایی است که در منابع دینی و تفسیری نقل شده است.

رهبر شهید انقلاب نیز در توصیف این ویژگی، به بخشیدن لباس عروسی و غذای افطار به نیازمندان اشاره کرده‌اند؛ نمونه‌هایی که تصویر بانویی را ترسیم می‌کند که مهربانی و بخشندگی در زندگی او تنها یک توصیه اخلاقی نبود، بلکه در رفتار روزمره‌اش نمود داشت.

«فاطمة اُمّ اَبیها» ؛ حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) برای پیغمبر مادری کرد

زندگی حضرت زهرا(س) با دشواری‌های فراوان همراه بود؛ از سال‌های سخت مکه و فشارهای دوران دعوت پیامبر تا حوادث پس از رحلت ایشان. در نگاه آیت‌الله شهید خامنه‌ای، تحمل سختی‌ها و مصائب و حفظ استواری در شرایط دشوار، از ویژگی‌های مهم شخصیت حضرت زهرا(س) است. ایشان در این باره فرمودند:

«تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با تاریخ رسالت است؛ یعنی اندکی بعد از رسالتِ پیامبر این بزرگوار طلوع می‌کند، اندکی بعد از رحلتِ رسالت و پیغمبر اکرم غروب می‌کند؛ یعنی کاملاً زندگی [او] منطبق است با دوران رسالت. در دوران کودکی، محنت شعب ابی‌طالب را احساس می‌کند و درک می‌کند، از کودکی وارد میدان‌های دشوار زندگی می‌شود، مادر را از دست می‌دهد که برای دختری در این سن بسیار دشوار است، اما او در کنار تحمّل این دشواری کار بزرگی را انجام می‌دهد و آن غمگساریِ پیغمبر است. پیغمبر که هم خدیجه را، هم جناب ابی‌طالب را از دست داده، نیاز به غمگسار دارد و این دختر است که غمگسار پدر می‌شود. این غمگساری همین‌طور ادامه پیدا کرد تا دوران مدینه و در اُحُد و در خندق و در بسیاری جاهای دیگر که آن وقت پیغمبر فرمود: “فاطمة اُمّ اَبیها”؛ مادری کرد برای پیغمبر. بعد، مسئله‌ی هجرت، آزمون‌های بی‌نظیر دوران مدینه، همسری با علیّ‌بن‌ابی‌طالب که یک پایش در خانه است، یک پایش در میدان جهاد ـ تحمّل این سختی‌ها ـ و بعد تربیت این چهار فرزند بی‌نظیر در دوران تاریخ، بعد هم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر، محسن، و در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر.»

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از روز زن تا روز مادر؛ یک مناسبت و چند نسل خاطره

ماندگاری نام حضرت فاطمه زهرا(س) در تقویم ایران، تنها به یک مناسبت مذهبی یا خاطره‌ای تاریخی محدود نمی‌شود. این نام در طول قرن‌ها با تصویری از بانویی پیوند خورده است که در عین برخورداری از جایگاه خانوادگی، از اندیشه، بیان، اراده و مسئولیت اجتماعی نیز برخوردار بود.

در عمل هم این روز برای بسیاری از ایرانی‌ها پیش از هر چیز یک مناسبت خانوادگی است؛ روزی برای قدردانی از مادران و مادربزرگ‌ها، با گل و هدیه و دورهمی. همین ترکیب دو عنوان «روز زن» و «روز مادر» نشان می‌دهد که این مناسبت هم هویت اجتماعی زن را در نظر دارد و هم نقش او در خانواده را. روایتی که از زندگی حضرت زهرا(س) در این گزارش آمد، این دو را در برابر هم نمی‌گذارد؛ در آن، مادری و همسری در کنار دانایی، سخنوری، عبادت و مطالبه‌گری معنا پیدا می‌کند.

پاسخ پرسش آغازین گزارش را شاید همین‌جا بتوان یافت. این شخصیت از آن رو پس از قرن‌ها همچنان در مرکز بحث درباره‌ی جایگاه زن است که زندگی‌اش را نمی‌توان در یک نقش خلاصه کرد. هر کس که از جایگاه زن حرف می‌زند، چه از دریچه‌ی خانواده و چه از دریچه‌ی حضور اجتماعی، در این زندگی نقطه‌ی اتکایی برای سخن خود پیدا می‌کند. اینکه کدام بُعد پررنگ‌تر دیده شود، موضوعی است که دیدگاه‌های گوناگون درباره‌اش وجود دارد و گفت‌وگو درباره‌ی نقش‌ها، حقوق و مسئولیت‌های زنان در جامعه‌ی امروز همچنان ادامه دارد.

از این منظر، بیستم جمادی‌الثانی فقط روزی برای گرامیداشت یک شخصیت بزرگ در تاریخ اسلام نیست. فرصتی است برای بازخوانی جایگاه زن در جامعه‌ی امروز، برای قدردانی عملی از مادرانی که بار اصلی خانواده را به دوش می‌کشند، و برای تأمل دوباره در شأن، منزلت و مسئولیت زن. اگر این روز فقط به یک تبریک سالانه ختم شود، بخش مهمی از معنای آن از دست رفته است؛ بزرگداشت واقعی زن در پاسداشت کرامت و توانایی‌های او در زندگی روزمره دیده می‌شود.