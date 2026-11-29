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در آستانه میلاد صدیقه کبری (س) رقم خورد؛
گلآرایی ضریح مطهر بانوی کرامت به مناسبت روز مادر + عکس
گروه استانها - ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آستانه میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با هزاران شاخه گل آراسته شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، همزمان با آستانه فرارسیدن خجسته زادروز صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) ، حرم مطهر بانوی کرامت غرق در شور و سرور شد و خادمان آستان مقدس کریمه اهلبیت (ع) در آیینی ویژه، ضریح مطهر را با گلهای طبیعی و بهاری گلآرایی کردند.
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