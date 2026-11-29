به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، همزمان با آستانه فرارسیدن خجسته زادروز صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) ، حرم مطهر بانوی کرامت غرق در شور و سرور شد و خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (ع) در آیینی ویژه، ضریح مطهر را با گل‌های طبیعی و بهاری گل‌آرایی کردند.