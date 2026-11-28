گروه استان‌ها - آیت‌الله‌جوادی آملی با هشدار نسبت به کاهش جمعیت جوان کشور، تأکید کردند: مشکلات اقتصادی و گرانی نباید موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده، از وظایف حکومت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، آیت‌الله‌عبدالله جوادی آملی در جلسه درس فقه امروز شنبه ۷ آذر، با اشاره به اهمیت ازدواج جوانان و ضرورت تسهیل تشکیل خانواده، اظهار کرد: ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود.

این مرجع تقلید با اشاره به روایات نقل‌شده در جلد ۲۸ کتاب وسائل‌الشیعه، به موضوع ازدواج جوانان پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که امروز بسیار محل ابتلاست، مسئله ازدواج است. شما آقایان علما باید هم مسئولان و هم مردم را به این مسئله سفارش کنید که ازدواج را به تأخیر نیندازند؛ زیرا ازدواج، سنت پیامبر(ص) است.

وی با تأکید بر اینکه ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است، تصریح کرد: نباید جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری نگران باشند. البته گرانی وجود دارد و هم مردم باید توجه کنند و هم کسانی که با اختلاس و معاملات زیرزمینی زمینه گرانی و مشکلات اقتصادی را فراهم کرده‌اند، باید از خدا بترسند. این مملکت به اندازه کافی نان و آب دارد، اما اختلاس بانکی و غیربانکی برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.

این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در برخورد با جوانی که به دلیل نداشتن همسر، مرتکب رفتار ناپسند شده بود، اظهار کرد: در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که جوانی را به محضر امیرالمؤمنین(ع) آوردند که مرتکب چنین عملی شده بود. حضرت ابتدا او را تنبیه کردند و سپس از بیت‌المال، زمینه ازدواج و تشکیل زندگی او را فراهم ساختند. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ [یَدَهُ] حَتَّی اِحْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ».

ایشان با تأکید بر اهمیت این سیره در حکمرانی اسلامی بیان کرد: این علی است! علی یعنی این؛ یعنی نگذاریم جوان به دلیل نداشتن همسر به چنین گناهی مبتلا شود. این روایت به ما سبک زندگی و حکومت‌داری را آموزش می‌دهد. دین فقط نماز و روزه نیست؛ اسلام برای همه شئون زندگی مردم برنامه دارد.

آیت‌الله‌جوادی آملی با اشاره به روایت دیگری از امام باقر(ع) درباره همین موضوع، تأکید کرد: حکمرانی یعنی این، حکومت فقط به تنبیه و نهی کردن و بدگویی از افراد محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه زندگی سالم را نیز فراهم کند. امیرالمؤمنین(ع) پس از برخورد با آن جوان، وسیله ازدواج او را از بیت‌المال مسلمین فراهم کردند.

وی در ادامه، خطاب به علما و مسئولان، بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: شما علما باید مسئولان را در این زمینه روشن کنید و مسئولان نیز باید در اقتصاد دقیق‌تر عمل کنند. زندگی ساده‌تر و آرام‌تر بسیار بهتر از افتادن در کار حرام است. جوانان نباید تصور کنند که حتماً باید از ابتدا زندگی مرفه و امکانات فراوانی داشته باشند تا بتوانند ازدواج کنند.

این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع) در حمایت از جوانان و تشکیل خانواده، بیان کرد: فرهنگ علوی تنها در اظهار ارادت و نام بردن از نام «امیرالمؤمنین حیدر» خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و در شیوه زندگی نیز به آن حضرت اقتدا کنیم. یکی از جلوه‌های این سیره، توجه به ازدواج جوانان و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده برای آنان است.

آیت‌الله‌جوادی آملی اضافه کرد: جوانان خیلی مقید نباشند که از ابتدا باید زندگی مرفه داشته باشند و البته وظیفه حکومت الهی نیز این است که زمینه ازدواج را فراهم کند؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین(ع) تنها به نهی و تنبیه بسنده نکردند، بلکه برای آن جوان همسر و زمینه زندگی فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: این کشور، کشوری زرخیز است و زمین‌های بایر فراوانی دارد، باید هم مردم و هم مسئولان برای استفاده از این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه زندگی مردم اقدام کنند.

این مرجع تقلید با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور بیان کرد: اگر خدای ناکرده کشور از جوانی بیفتد و پس از چهل یا پنجاه سال، جمعیت آن را افراد سالخورده تشکیل دهند، آن‌گاه ممکن است دشمن بتواند در یک روز بر چنین کشوری غلبه کند.

آیت‌الله‌جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین معنای فقر، خاطرنشان کرد: فقیر به معنای گدا نیست؛ فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته و نمی‌تواند روی پای خود بایستد. ملتی که فقیر باشد و نتواند روی پای خود بایستد، آسیب‌پذیر خواهد شد. باید زندگی آبرومندی برای مردم فراهم شود تا بتوانند روی پای خود بایستند.



