گروه استان‌ها - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر اینکه میزبانی از رویدادهای ملی باید بازتاب‌دهنده جایگاه فراملی این خطه باشد، گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های جهانی و بین‌المللی قم به شمار می‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم:

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عباس اسکندری» در دیدار با رئیس جامعه‌المصطفی‌العالمیه با بیان اینکه این مسابقات پیش‌تر عمدتاً در تهران برگزار می‌شد، اظهار کرد: این رویداد طی سال‌های اخیر به صورت چرخشی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود و امسال میزبانی به قم واگذار شده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری معارفی قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه افزود: با وجود فرصت محدود و دشواری‌های مقدماتی، با توکل به خداوند و عنایات اهل‌بیت(ع) ، تلاش داریم مسابقات امسال در قم به رویدادی ماندگار تبدیل شود.

اسکندری با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی استان تصریح کرد: برگزاری شایسته این مسابقات نیازمند همراهی همه‌جانبه نهادهای علمی است و این همکاری لزوماً به معنای کمک‌های مالی نیست، بلکه بیش از هر چیز به حمایت فکری و حضور شخصیت‌های برجسته نیاز دارد.

وی جامعه‌المصطفی‌العالمیه را از مفاخر جمهوری اسلامی و مایه فخر عالم تشیع دانست و خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان این مرکز از ملیت‌های مختلف، حال‌وهوای متفاوتی به مسابقات می‌بخشد و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی قم و آشنایی بیشتر افکار عمومی با این مجموعه فراهم می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان با اشاره به برگزاری بخش آوایی مسابقات در محل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر استمرار همراهی نهادهای علمی و فرهنگی استان در طول این رویداد ۹ تا ۱۰ روزه تأکید کرد.



