گروه استان‌ها - هم‌زمان با روز ملی زیتون، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم از برداشت نزدیک به ۱۲۰۰ تن زیتون از ۳۰۰ هکتار باغ استان خبر داد؛ محصولی که به لطف شرایط مساعد آب‌وهوایی، پدیده سال‌آوری و بهبود مدیریت باغ‌ها، امسال جهشی ۴۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «مجید حمیدی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به پدیده «سال‌آوری» در درختان زیتون اظهار کرد: درختان زیتون به‌طور طبیعی یک سال محصول بیشتری می‌دهند و سال بعد بار کمتری دارند. سال‌آوری از ویژگی‌های ژنتیکی درخت است، اما با مدیریت مناسب باغ، تغذیه درختان و فراهم‌کردن شرایط بهتر پرورش می‌توان شدت این نوسان را تعدیل کرد. امسال باغ‌های استان در سال پربار قرار داشتند و شرایط آب‌وهوایی نیز نسبت به سال گذشته مساعدتر بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به بهبود عملکرد باغ‌های زیتون استان در مقایسه با پنج سال گذشته گفت: با افزایش سن درختان، بخشی از نهال‌هایی که در سال‌های گذشته کاشته شده بودند و هنوز محصول نمی‌دادند، به سن باردهی رسیده‌اند. رسیدگی بهتر باغداران و بهره‌گیری از دانش فنی، فناوری و تجربه باغداران برتر استان و کشور نیز در بهبود عملکرد باغ‌ها نقش داشته است.

وی سهم قم از تولید زیتون کشور را کمتر از دو درصد اعلام کرد و افزود: عمده زیتون کشور در استان‌های گیلان و قزوین تولید می‌شود و گلستان نیز بخشی از تولید را به خود اختصاص داده است. سهم قم در بخش کشاورزی کشور کمتر از ۶دهم درصد است و سطح زیر کشت محصولات استان نیز در مقایسه با کل کشور محدود است. زیتون‌کاری شرایط ویژه‌ای دارد و به مدیریت مناسب باغ و سرمایه‌گذاری متناسب با آن نیاز دارد، اما محدودیت منابع آبی استان از موانع اصلی سرمایه‌گذاری برای احداث باغ‌های جدید است.

حمیدی درباره مناطق مناسب برای توسعه زیتون‌کاری و اولویت اصلاح باغ‌های موجود گفت: در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه بعضی مناطق دشتی شهرستان‌های قم و جعفرآباد، شرایط آب‌وهوایی برای زیتون‌کاری مناسب‌تر است. باغ فدک در نزدیکی قم نیز از باغ‌های نمونه کشور است و در سطح بین‌المللی نیز نمونه‌ای برجسته به شمار می‌رود. تجربه این باغ نشان می‌دهد که با مدیریت مناسب می‌توان در شرایط اقلیمی قم نیز باغ موفقی داشت. با توجه به محدودیت منابع آب، تمرکز حمایت‌ها بیشتر بر اصلاح باغ‌های موجود است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از باغداران، به‌ویژه خرده‌مالکان، در زمینه انتخاب ارقام سازگار، بهبود آبیاری و مقابله با آفات گفت: حمایت‌های این بخش عمدتاً فنی و ترویجی است. در انتخاب رقم باید ابتدا روشن شود که باغدار قصد دارد زیتون کنسروی تولید کند یا محصولی با درصد روغن بالا برای روغن‌کشی به دست آورد. باغداران می‌توانند با هماهنگی جهاد کشاورزی، وضعیت رشد و سازگاری ارقام مختلف را در باغ فدک از نزدیک ببینند و اطلاعات موردنیاز را از کارشناسان دریافت کنند.

وی درباره احتمال افت کیفیت محصول از زمان برداشت تا رسیدن به واحد فرآوری توضیح داد: ارقام روغنی به شرایط نامناسب نگهداری حساس‌اند و تأخیر در انتقال محصول می‌تواند کیفیت آن را کاهش دهد. توصیه این است که زیتون روغنی پس از برداشت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به واحد روغن‌کشی منتقل شود و فرآوری زیتون کنسروی نیز به تأخیر نیفتد. برداشت به‌موقع، حمل مناسب و فرآوری به‌موقع، هر یک در حفظ کیفیت محصول نقش دارند. نمی‌توان برای همه باغ‌ها فاصله زمانی ثابتی میان برداشت و فرآوری تعیین کرد؛ زیرا رقم زیتون، دما و شرایط زمان برداشت در این تصمیم مؤثر است.

حمیدی در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی باغداران با واحدهای فرآوری در اوج برداشت گفت: با توجه به سطح محدود باغ‌های زیتون استان، باغداران عموماً از تعداد و محل فعالیت مراکز فرآوری داخل و خارج استان اطلاع دارند. اگر اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشند، می‌توانند به کارشناسان مدیریت باغبانی و کارشناس محصول زیتون مراجعه کنند و برای انتخاب مرکز فرآوری راهنمایی بگیرند.

وی درباره فاصله قیمت فروش زیتون در باغ با قیمت محصول نهایی اظهار کرد: این اختلاف به نحوه شکل‌گیری زنجیره ارزش، از برداشت در باغ تا عرضه محصول به مصرف‌کننده، مربوط است. هزینه برداشت، فرآوری، انرژی، کنسرو کردن، بسته‌بندی و بازاریابی در قیمت نهایی اثر دارد. عرضه و تقاضا نیز از عوامل اصلی قیمت‌گذاری است؛ هرچه تولید و عرضه زیتون در کشور بیشتر باشد، زمینه کاهش این فاصله قیمتی فراهم‌تر می‌شود. نوسان تولید و قیمت در بخش کشاورزی نیز از الگویی پیروی می‌کند که در اقتصاد کشاورزی به منحنی تارعنکبوتی» شناخته می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های حمایتی برای افزایش سهم باغداران از قیمت نهایی و اطمینان مصرف‌کنندگان از اصالت و کیفیت محصول، به حمایت‌های جهاد کشاورزی در زمینه تأمین نهاده‌ها و اصلاح باغ‌ها اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته بخشی از این حمایت‌ها به‌صورت تسهیلات ارائه شده و با وجود محدود بودن سطح باغ‌ها و شمار زیتون‌کاران استان، حمایت از این گروه هر سال ادامه داشته است.

وی در پایان با بیان اینکه قیمت زیتون نیز به کیفیت آن بستگی دارد و برای محصولی با کیفیت مشابه، قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور عموماً از قاعده‌ای نزدیک به هم پیروی می‌کنند، گفت: افزایش سهم باغدار از بازار، علاوه بر حمایت‌های بخش کشاورزی، به توان او در مدیریت فرآوری و عرضه محصول نیز بستگی دارد. شماری از باغداران قم واحد فرآوری خود را راه‌اندازی کرده‌اند و این اقدام می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید تا عرضه در استان کمک کند.