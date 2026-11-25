گروه استان‌ها - شهردار قم گفت: برگزاری مراسم جانفدا برای مجموعه مدیریت شهری صرفاً یک مسئولیت اداری نیست، بلکه تکلیفی شرعی و اعتقادی است و شهرداری قم با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و با حضور خانواده بزرگ شهرداری، برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «فرامرز عظیمی» شهردار قم، در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدا که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه این مراسم در شهر مقدس قم اظهار کرد: قم خاستگاه انقلاب اسلامی و به تعبیر رهبر شهیدمان، شهر قیام و اقامه است؛ مردمی که از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در مسیر دفاع از اسلام پیشگام بوده و روحیه جانفدایی و فداکاری را در عمل به اثبات رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه مشارکت در برگزاری مراسم جانفدایان برای مجموعه شهرداری قم فراتر از یک مسئولیت اداری است، افزود: ما در شهرداری معتقدیم حضور و مشارکت در این برنامه یک تکلیف شرعی و اعتقادی است و نباید صرفاً به انجام وظایف اجرایی و اداری اکتفا کنیم؛ بلکه خود را موظف می‌دانیم به همراه خانواده‌های خود نیز در این مراسم حضور داشته باشیم و در کنار مردم، نقش‌آفرین باشیم.

شهردار کلانشهر قم با اشاره به تداوم روحیه دفاع و ایستادگی در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: روزگاری جبهه‌های دفاع از میهن در شلمچه، گیلانغرب و دیگر مناطق کشور شکل گرفته بود، اما امروز خیابان‌های ما نیز به عرصه نمایش حضور، اتحاد و آمادگی مردم تبدیل شده است؛ مردمی که همچون فرزندان خود در نیروهای مسلح، برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی در میدان حضور دارند.

عظیمی در پایان با اعلام آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای همکاری در برگزاری مراسم رژه و رزمایش جانفدایان گفت: به نمایندگی از خانواده بزرگ شهرداری قم اعلام می‌کنم که شهرداری با تمام توان و ظرفیت پای کار این برنامه خواهد بود و تمامی امکانات، تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به میدان خواهد آورد.