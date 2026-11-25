مدیرعامل آبوفاضلاب قم:
آبرسانی به قاهان و روستاها کلید خورد
گروه استانها - مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب قم از امضای تفاهمنامه چهارجانبه اجرای گام نخست خط انتقال آب به شهر قاهان خبر داد و گفت: همزمان با هفته بسیج با مشارکت فرمانداری شهرستان جعفرآباد، هیئتامنای قاهان و بسیج سازندگی استان، فاز نخست طرح انتقال آب به این شهر کلید خورد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «مهدی نظرزاده» مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب قم گفت: خط انتقال آب مجتمع آبرسانی قاهان به طول ۱۵ کیلومتر با هدف تأمین آب شهر قاهان و روستاهای «بنابر، آقالک، جمزقان و چاهک» به مدت ۶ ماه انجام خواهد شد و برای اجرای کامل آن به ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی افزود: با پیگیریها و حمایتهای استاندار قم و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مساعدت فرماندار شهرستان جعفرآباد، شهردار قاهان و همکاری سایر دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل منابع طبیعی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شرکت آب منطقهای و سازمان مدیریت و برنامهریزی در کنار بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای مردمی، زمینه اجرای فاز نخست این طرح فراهم شدهاست.
نظرزاده همچنین با اشاره به زیرساختهای مورد نیاز برای این طرح گفت: حفر چاه، احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ از بخشهای ضروری این طرح است که پیگیری تأمین اعتبار و اجرای آنها در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد و از جمله موارد مورد تأکید وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز به شمار میرود.
وی مشارکت خیرین و ظرفیت گروههای جهادی را در پیشبرد طرحهای زیرساختی آبرسانی مؤثر دانست و ابراز داشت: امیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکتهای مردمی، زمینه تکمیل این پروژه و تقویت زیرساختهای تأمین آب شهر قاهان و روستاهای تحت پوشش آن فراهم شود.
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