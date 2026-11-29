گروه استان‌ها - یک توده چندکیستی تخمدان به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر و وزن ۱۵ کیلوگرم، طی یک عمل جراحی یک‌ساعته در بیمارستان امیرالمؤمنین از شکم یک بیمار ۵۳ ساله خارج شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، بیمار ۵۳ ساله با شکایت از درد شکمی و وجود توده در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرد. پس از انجام بررسی‌های تشخیصی از جمله سی‌تی‌اسکن شکم و لگن و معاینات تخصصی، بیمار در بیمارستان امیرالمؤمنین بستری شد.

پس از انجام مشاوره‌های پزشکی و اقدامات درمانی و آماده‌سازی‌های لازم، بیمار به اتاق عمل منتقل شد.

در جریان جراحی، توده بزرگ چندکیستی منشأگرفته از تخمدان چپ، با ابعاد تقریبی ۶۰ سانتی‌متر و وزن حدود ۱۵ کیلوگرم، خارج شد.

این جراحی در مدت حدود یک ساعت انجام شد و توده تخمدانی به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.



