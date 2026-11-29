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خروج توده ۱۵ کیلوگرمی از تخمدان بیمار ۵۳ ساله در قم
گروه استانها - یک توده چندکیستی تخمدان به قطر حدود ۶۰ سانتیمتر و وزن ۱۵ کیلوگرم، طی یک عمل جراحی یکساعته در بیمارستان امیرالمؤمنین از شکم یک بیمار ۵۳ ساله خارج شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، بیمار ۵۳ ساله با شکایت از درد شکمی و وجود توده در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرد. پس از انجام بررسیهای تشخیصی از جمله سیتیاسکن شکم و لگن و معاینات تخصصی، بیمار در بیمارستان امیرالمؤمنین بستری شد.
پس از انجام مشاورههای پزشکی و اقدامات درمانی و آمادهسازیهای لازم، بیمار به اتاق عمل منتقل شد.
در جریان جراحی، توده بزرگ چندکیستی منشأگرفته از تخمدان چپ، با ابعاد تقریبی ۶۰ سانتیمتر و وزن حدود ۱۵ کیلوگرم، خارج شد.
این جراحی در مدت حدود یک ساعت انجام شد و توده تخمدانی بهطور کامل از بدن بیمار خارج شد.
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