گروه استان‌ها - به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در آستانه برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان، تمامی مراکز آموزشی، اداری و بانکی استان قم در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «مرتضی رحمان‌نیا» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور فراهم‌سازی تمهیدات لازم جهت برگزاری باشکوه رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان و گرامیداشت فرخنده زادروز بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) ، تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

وی در ادامه با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان تصریح کرد: دستگاه‌های امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز انتظامی استان از این تعطیلی مستثنا بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایجاد نشود.

یادآور می‌شود رزمایش بزرگ اقتدار «جان‌فدا» با حضور بیش از ۳۴۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم و در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، همزمان با این روز بزرگ برگزار خواهد شد.



