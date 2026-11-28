به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، پنجمین جلسه کمیته مقابله با عرضه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، صبح امروز در فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

در این نشست، موضوع کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه به‌صورت کارشناسی بررسی و بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت اقدامات بازدارنده تأکید شد.

فرمانده انتظامی استان قم نیز با تأکید بر برخورد هدفمند و هوشمند با خرده‌فروشان مواد مخدر و مصرف‌کنندگان متجاهر، خواستار نظارت دقیق بر عملکرد کمیته مقابله با عرضه و پاسخگویی به مطالبه مردم برای پاک‌سازی نقاط آلوده شهر قم شد.

در پایان این جلسه، سرهنگ مجید طاهری‌زاده به‌عنوان رئیس جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم معرفی شد.

همچنین از تلاش‌های سرهنگ دهقان که طی دو سال گذشته سرپرستی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان را برعهده داشت، با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و فرمانده انتظامی استان تقدیر شد.



