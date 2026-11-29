اعضای کمیته مشترک امنیتی عراق و جمهوری اسلامی ایران، در تهران نشستی برگزار و طی بیانیه مشترک بر تداوم گفت‌وگوها، اهمیت هماهنگی درباره اوضاع امنیتی منطقه تأکید کردند.

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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) ، دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در این بیانیه‌افزود که کمیته مشترک توافق‌امنیتی میان عراق و ایران امروز یکشنبه با حضور هیات‌های عراقی و ایرانی، نشست خود را در تهران برگزار کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این نشست با حضور قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در راس یک هیات امنیتی بلندپایه برگزار شد و در آن، روند اجرای توافقنامه امنیتی مشترک میان دو کشور، همچنین موضوع کنترل و تامین امنیت مرزهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

بنا بر این بیانیه، همچنین دو طرف درباره تداوم همکاری و هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی، مقابله با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق بحث و تبادل نظر کردند.

این بیانیه می‌افزاید که سامان‌دهی فعالیت گذرگاه‌های مرزی، تسهیل تردد تجار و مسافران و تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

در پایان این بیانیه تاکید شد که گفت‌وگوها و فعالیت کمیته‌های مشترک میان دو کشور ادامه خواهد یافت و هماهنگی درباره تحولات امنیتی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین خاک و حریم هوایی دو کشور نباید مبدا یا بستری برای انجام حمله علیه کشورهای همسایه باشد.