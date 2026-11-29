گروه استان‌‎ها - مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه، هم‌زمان با نزدیک شدن به میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، میزبان مادران اعضا در قالب پویش ملی «۴ کتاب، ۴ فصل» شد؛ برنامه‌ای که کتاب را به محور گفت‌وگوی خانوادگی و تقویت ارتباط میان نسل‌ها تبدیل می‌کند.

کتاب، بهانه‌ای برای همدلی؛ حضور مادران کرمانشاهی در پویش «۴ کتاب، ۴ فصل»





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، پویش ملی «۴ کتاب، ۴ فصل» با رویکرد ترویج مطالعه در خانواده و ایجاد فرصتی برای همراهی والدین با فرزندان در مسیر کتاب‌خوانی، از خردادماه ۱۴۰۵ در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور آغاز شده است.



این طرح با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، افزایش تعاملات خانوادگی و پرورش توانایی نقد و گفت‌وگو در کودکان و نوجوانان، در چهار فصل سال دنبال می‌شود.

در جریان اجرای این پویش، کتاب‌های «خرس کوچولو» و «پدی پت‌پت» در فصل بهار و «خفاش دیوانه» و «آقای چرخشی» در تابستان معرفی شدند. در فصل پاییز نیز هم‌زمان با هفته کتاب، دو اثر «بزغاله عینکی» برای کودکان و «لالو» برای نوجوانان با شعار «با کتاب، با هم» در برنامه مطالعه خانواده‌ها قرار گرفتند.

برگزاری این رویداد در مرکز شماره ۴ کانون کرمانشاه، فرصتی برای حضور مادران اعضا و مشارکت آنان در فعالیتی فرهنگی فراهم کرد؛ فعالیتی که تلاش دارد کتاب‌خوانی را از یک عادت شخصی به تجربه‌ای مشترک در محیط خانواده تبدیل کند.

در این برنامه، مادران در فضایی صمیمی درباره کتاب‌های معرفی‌شده به تبادل نظر پرداختند و پرسش‌نامه‌های الکترونیکی نیز با هدف سنجش میزان مشارکت و دریافت دیدگاه خانواده‌ها در اختیار آنان قرار گرفت.

پویش «۴ کتاب، ۴ فصل» در مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت و بررسی بازخورد خانواده‌ها، بخشی از روند ارزیابی این برنامه برای تقویت ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در خانواده است.

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