در گفت وگوبا تابناک خبرداد:
بسیج در میدان خدمت به مردم و محرومیتزدایی حضور دارد + فیلم
گروه استانها - فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه از اجرای برنامههای متنوع هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: دیدار با خانوادههای شهدا، فعالیت گروههای جهادی و رسیدگی به مناطق محروم، بخشی از برنامههای این هفته است.
«غلامعلی یاربیگی» فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه، در گفت وگو با خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج با عنوان «بسیج، جانفدای امت و امید مستضعفان» اظهار کرد: هفته بسیج فرصتی برای تبیین ارزشهای ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم و بازخوانی نقشآفرینی این مجموعه مردمی در عرصههای مختلف است.
وی با بیان اینکه برنامههای هفته بسیج با رویکرد خدمترسانی و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی برگزار میشود، افزود: در این ایام، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی در سطح شهر کرمانشاه تدارک دیده شده است.
فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه تأکید کرد: بسیج با تکیه بر روحیه مردمی و جهادی، همواره تلاش کرده است در کنار مردم باشد و در مسیر خدمترسانی، کاهش محرومیتها و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام بردارد.
گزارش تصویری و فیلم این خبر را در تابناک کرمانشاه ببینید.
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