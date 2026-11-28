گروه استان‌‎ها - فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه از اجرای برنامه‌های متنوع هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا، فعالیت گروه‌های جهادی و رسیدگی به مناطق محروم، بخشی از برنامه‌های این هفته است.

بسیج در میدان خدمت به مردم و محرومیت‌زدایی حضور دارد + فیلم





«غلامعلی یاربیگی» فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه، در گفت وگو با خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای امت و امید مستضعفان» اظهار کرد: هفته بسیج فرصتی برای تبیین ارزش‌های ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم و بازخوانی نقش‌آفرینی این مجموعه مردمی در عرصه‌های مختلف است.



وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج با رویکرد خدمت‌رسانی و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی برگزار می‌شود، افزود: در این ایام، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی در سطح شهر کرمانشاه تدارک دیده شده است.





فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه تأکید کرد: بسیج با تکیه بر روحیه مردمی و جهادی، همواره تلاش کرده است در کنار مردم باشد و در مسیر خدمت‌رسانی، کاهش محرومیت‌ها و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارد.



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