گروه استان‌‎ها - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در استان از اواخر وقت فردا خبر داد و گفت: این موج ناپایداری تا روز شنبه هفته آینده ادامه دارد و در کنار بارندگی و وزش باد، کاهش دما، رعدوبرق و شکل‌گیری مه صبحگاهی را به همراه خواهد داشت.





«محمدعلی زورآوند » مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آینده، اظهار کرد: استان کرمانشاه از اواخر وقت فردا شاهد ورود سامانه بارشی خواهد بود که طی چند روز آینده بخش‌های مختلف آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در این مدت به شکل متناوب رخ می‌دهد، افزود: علاوه بر باران، وزش باد، وقوع رعدوبرق و مه صبحگاهی از پدیده‌های مورد انتظار در نقاط مختلف استان است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تأکید بر کاهش میانگین دمای هوا در پی فعالیت این سامانه، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز سه‌شنبه شدت بارش‌ها افزایش می‌یابد و در برخی مناطق احتمال تجمع آب در معابر عمومی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: در شهر کرمانشاه کمینه دما ۲ درجه و بیشینه آن ۲۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

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