گروه استان‌‎ها - هم‌زمان با آغاز هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، ۱۰۰ نفر از مددجویان و توان‌خواهان استان کرمانشاه با همراهی خانواده‌های خود، در قالب طرح «زائر اولی» راهی مشهد مقدس شدند؛ سفری شش‌روزه که با پشتیبانی بهزیستی و مشارکت خیرین و نهادهای مردمی برگزار می‌شود.

سفر زیارتی ۱۰۰ مددجوی کرمانشاهی به مشهد مقدس در آستانه هفته معلولان





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،در آستانه هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، کاروان زیارتی ۱۰۰ نفره مددجویان استان کرمانشاه با هدف فراهم‌کردن فرصتی برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) عازم مشهد مقدس شد.

براساس این گزارش،این برنامه به همت مؤسسه خیریه کشوری «مهر خورشید هشتم» و با حمایت مالی بهزیستی استان کرمانشاه و مشارکت شهرستان‌های کنگاور و صحنه برگزار شده است.

همچنین این سفر از ظهر روز جمعه ۶ آذرماه آغاز شده و زائران تا چهارشنبه ۱۱ آذرماه در مشهد مقدس حضور خواهند داشت.

ترکیب کاروان شامل مددجویان مجرد و خانواده‌های آنان از گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت است که در قالب برنامه زیارتی «زائر اولی» از این فرصت معنوی بهره‌مند می‌شوند.

آیین بدرقه زائران با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان بهزیستی استان، مشاور و سرپرست حوزه استاندار برگزار شد. همچنین فرمانداری صحنه، اعضای شورای شهر، امام جمعه این شهرستان و جمعی از خیرین در فراهم‌سازی زمینه اجرای این برنامه مشارکت داشتند.

این حرکت خیرخواهانه با همکاری مجموعه‌های دولتی و مردمی، در راستای تقویت روحیه معنوی، ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از سفرهای زیارتی و توجه به نیازهای افراد دارای معلولیت انجام شده است.

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