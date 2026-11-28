سرپرست فرماندهی انتظامی هرسین خبرداد:
دستبند پلیس هرسین بر دستان زن و شوهر سارق
گروه استانها - سرپرست فرماندهی انتظامی هرسین گفت: با تلاش ماموران پلیس شهرستان ۲ سارق که زن و شوهر بودند دستگیر و در بازجوییها به ارتکاب ۵ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «حجت الله شمشیری»سرپرست فرماندهی انتظامی هرسین اظهارکرد: پس از وقوع چند مورد سرقت محتویات خودرو در هرسین، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی یه زوج سارق شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.
یسرپرست فرماندهی انتظامی هرسین تصریح کرد: در ادامه و با اشاره به اعتراف زن و شوهر سارق به ارتکاب ۵ فقره سرقت محتویات خودرو و اماکن خصوصی، از معرفی آنها به مراجع قضائی خبر داد.
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