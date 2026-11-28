گروه استان‌‎ها - روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از اجرای عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده حوالی ساعت ۸ الی ۱۲ شنبه ۷ آذر خبر داد و تأکید کرد: صداهای احتمالی ناشی از این عملیات کنترل‌شده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اظهار کرد: صداهای انفجار احتمالی که ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر شنبه ۷ آذرماه در شمال شهر کرمانشاه شنیده خواهد شد، مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی است.



روابط عمومی سپاه استان اضافه کرد: این صداها ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی‌شده است و هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.

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