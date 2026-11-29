گروه استان‌‎ها - جنگل‌های بلوط زاگرس در زیر چتر حفاظت منابع طبیعی قرار دارند؛ نیروهای حفاظتی در عملیاتی مشترک، ۱۰ کوره سنتی زغال‌گیری را در منطقه سرجوب فیروزآباد کرمانشاه شناسایی و تخریب کردند تا از ادامه تخریب پوشش جنگلی جلوگیری شود.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی شهرستان کرمانشاه ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام حفاظتی، نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان با همراهی یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، به محدوده روستای سرجوب در بخش فیروزآباد رفتند.



این عملیات در قالب گشت و پایش جنگلی انجام شد و طی آن، ۱۰ دهانه کوره سنتی زغال‌گیری که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، شناسایی و تخریب شدند.

همچنین آهن‌آلات و تجهیزات به‌کاررفته در فرآیند زغال‌گیری جمع‌آوری و ضبط شد تا امکان ادامه فعالیت این کوره‌ها از بین برود.

تولید زغال از چوب درختان جنگلی، به‌ویژه در مناطق بلوط‌خیز، می‌تواند به قطع غیرقانونی درختان، کاهش پوشش گیاهی و آسیب به زیستگاه‌های طبیعی منجر شود. از این رو، برخورد با کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری از اقدامات مهم در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود.



روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه اعلام کرده است که گشت‌های حفاظتی با هدف شناسایی تخلفات، مقابله با عوامل تخریب جنگل‌ها و جلوگیری از تعرض به عرصه‌های طبیعی، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

حفاظت از جنگل‌های زاگرس، نیازمند مراقبت دائمی و برخورد با فعالیت‌هایی است که حیات درختان بلوط و پایداری محیط‌زیست منطقه را با تهدید مواجه می‌کند.

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