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فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبرداد:
کشف ۱۷۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز در کرمانشاه
گروه استانها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۷۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«حیدر حق جویان»فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهارکرد: مأموران انتظامی کرمانشاه حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و بازرسی لازم را به عمل آوردند.
وی ادامه داد: مأموران در بازرسیهای انجام گرفته از خودرو مذکور، ۱۷۰کیسه برنج فاقد مجوز به وزن ۱۷۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم، خبر داد.
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