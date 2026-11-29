گروه استان‌‎ها - مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت، گفت: فراهم‌کردن زیرساخت‌های دسترس‌پذیر، رفع موانع محیطی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه‌ساز حضور برابر و مستقل این افراد در جامعه است.

مناسب‌سازی شهرها و اشتغال پایدار، مسیر تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت است





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «مجید درویشی» مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، با اشاره به هفته تکریم افراد دارای معلولیت و روز جهانی معلولان،اظهار کرد: صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت زندگی این افراد ضروری است.



وی با اشاره به اینکه توانمندسازی باید جایگزین نگاه صرفاً حمایتی به افراد دارای معلولیت شود، تصریح کرد: معلولیت نباید مانعی برای مشارکت اجتماعی باشد و مسئولیت ماست که شرایط حضور فعال و عزتمندانه این افراد را در بخش‌های مختلف جامعه فراهم کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: اصلاح محیط‌های شهری، حذف موانع فیزیکی و توسعه بسترهای اشتغال پایدار، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند استقلال و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه دسترس‌پذیری و استقلال اقتصادی تنها بخشی از مسیر تحقق حقوق این افراد است، تصریح کرد: باید به سمت جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن همه شهروندان، فارغ از توانمندی‌های جسمی، از فرصت‌های برابر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند.

درویشی تحقق این رویکرد را نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی دانست و گفت: با هم‌افزایی و مشارکت جمعی می‌توان موانع را برطرف کرد و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت را به فرصت‌هایی برای پیشرفت و توسعه جامعه تبدیل کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته تکریم افراد دارای معلولیت فرصتی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حرکت به سوی جامعه‌ای فراگیر، دسترس‌پذیر و مبتنی بر عدالت است؛ جامعه‌ای که در آن حق مشارکت و برخورداری از فرصت‌های برابر برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.

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