گروه استان‌‎ها - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: به مناسبت میلاد مبارک حضرت زهرا (س) و روز مادر، در اقدامی عملی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، ۱۰ نفر از زندانیان خانم آزاد و ۲۸ نفر دیگر نیز به مرخصی موقت اعزام شدند تا بتوانند در این ایام مذهبی و خانوادگی، در کنار عزیزان خود باشند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، امروز شنبه «حمیدرضا کریمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، با حضور در زندان نسوان استان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و بررسی وضعیت اسکان و رفاه، به دیدار زندانیان خانم پرداختند.



دادستان کرمانشاه در این بازدید که چند ساعت به طول انجامید، با حضور در بخش‌های مختلف زندان، از نزدیک وضعیت بهداشت، کیفیت غذا، فضای آموزشی و امکانات رفاهی محبوسین را بررسی کردند. در جریان این بازدید چند ساعته، با تعامل مستقیم با کارکنان و زندانیان، بر ضرورت ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به زندانیان خانم تاکید کردند.

حمیدرضا کریمی در این بازدید با اشاره به جایگاه والای مادر در اجتماع و خانواده، ضمن تبریک میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) ، بر اهمیت رعایت ملاحظات انسانی و پیوندهای عاطفی در فرآیند اصلاح و تربیت تاکید کرد. ایشان اظهار کرد:اجرای عدالت، تنها به معنای برخورد با جرم نیست؛ بلکه بخشی از رسالت ما، توجه به حقوق بنیادین و فراهم کردن بسترهای لازم برای بازگشت موفقیت‌آمیز زندانیان به جامعه از طریق تقویت پیوند با خانواده است.

در راستای تحقق این رویکرد، جلسه‌ای ویژه با حضور مسئولین زندان، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان تشکیل شد. در این نشست، با هدف حمایت از زندانیانی که به دلیل محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند، مقرر گردید مبالغی از سوی ارگان‌های مذکور و همچنین از محل کمک‌های خیرین جهت تسهیل روند آزادی این زندانیان تخصیص یابد.

در ادامه این برنامه و به مناسبت میلاد مبارک حضرت زهرا (س) و روز مادر، در اقدامی عملی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، ۱۰ نفر از زندانیان خانم آزاد و ۲۸ نفر دیگر نیز به مرخصی موقت اعزام شدند تا بتوانند در این ایام مذهبی و خانوادگی، در کنار عزیزان خود باشند.

دادستان کرمانشاه در پایان، ضمن سپاس از تلاش‌های کارکنان زندان در حفظ نظم و سلامت محیط، بر ضرورت تداوم نظارت‌های قضایی برای تضمین حقوق زندانیان و کاهش چالش‌های زیستی و اجتماعی آنان تاکید کرد.