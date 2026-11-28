گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه، با اشاره بر اهمیت راهبردی مرزهای پرویزخان و خسروی برای اقتصاد کشور و عراق، گفت: فعالیت شبانه‌روزی، تقویت زیرساخت‌ها، افزایش امکانات و تجهیزات و هماهنگی حداکثری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از هرگونه کندی در روند صادرات و واردات شد.

به گزارش خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه ،«منوچهر حبیبی» استاندارکرمانشاه امروز شنبه در نشست ساماندهی مرزهای استان، با اشاره به تداوم فعالیت‌های تجاری با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، اظهار کرد: با وجود همه شرایط و محدودیت‌هایی که به وجود آمده، روند صادرات و واردات در مرزهای استان در جریان است و انتظار داریم هماهنگی‌های انجام‌شده با همین جدیت ادامه پیدا کند و حتی شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری باشیم.



وی با بیان اینکه مرزهای پرویزخان و خسروی علاوه بر استان کرمانشاه، برای اقتصاد ملی و حتی کشور عراق اهمیت ویژه‌ای دارند، افزود: این دو مرز از گذرگاه‌های مهم تجاری غرب کشور هستند و هرگونه محدودیت در فعالیت آن‌ها می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای طرفین داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که محدودیت در تبادلات تجاری، افزایش قیمت کالاها و تورم در عراق را نیز به دنبال خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه مرزها و بازارچه‌های مرزی را ریه‌های تنفسی اقتصاد کشورها توصیف کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، همه دستگاه‌ها باید برای تسهیل صادرات و واردات پای کار باشند؛ حتی دستگاه‌هایی که مسئولیت مستقیم در مرز ندارند نیز باید هر کمکی از دستشان برمی‌آید برای روان‌سازی فعالیت‌های تجاری انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی مرزهای استان تصریح کرد: مرز پرویزخان به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و مرز خسروی نیز باید با همین رویکرد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال باشد. ظرفیت این دو مرز بسیار بیشتر از میزان فعالیت فعلی است و با تأمین زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز می‌توان حجم مبادلات تجاری را افزایش داد.

حبیبی با تأکید بر اینکه فعالیت مرزها تحت هیچ شرایطی نباید حتی برای لحظه‌ای دچار کندی شود، خاطرنشان کرد: گاهی یک ساعت تأخیر می‌تواند ترافیک سنگین، نگرانی تجار و بازرگانان و معطلی رانندگان را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها باید به‌موقع و بدون تأخیر انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت تعامل با طرف عراقی تأکید کرد و گفت: شرایطی که در مرزها ایجاد شده، خواست مردم، دولت و مرزبانی عراق نیست؛ بنابراین نباید اجازه دهیم ارتباط و تعامل سازنده میان دو طرف آسیب ببیند. مرزبانی، قرارگاه رمضان و سایر مجموعه‌های مرتبط باید ارتباط مستمر و مؤثری با طرف عراقی داشته باشند.

استاندارکرمانشاه با اشاره به افزایش مراجعات و حجم فعالیت در مرزهای پرویزخان و خسروی، تأمین نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات و امکانات موردنیاز را ضروری دانست و افزود: امکانات هر دو مرز باید متناسب با حجم فعالیت و تردد افزایش پیدا کند و دستگاه‌ها در این زمینه نباید منتظر تشریفات و فرایندهای طولانی اداری بمانند. هر اقدامی که برای تأمین امکانات لازم است باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های داخلی اظهار کرد: در شرایط فعلی، هماهنگی‌ها باید لحظه‌ای و تصمیم‌گیری‌ها فوری باشد. مسئولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید در صورت نیاز یکدیگر، بدون معطلی وارد عمل شوند تا هیچ مشکلی در روند فعالیت مرزها ایجاد نشود.

حبیبی با اشاره به تعیین مسئول هماهنگی ارتباطات داخلی برای مدیریت سریع‌تر امور مرزی گفت: آقای پورهاشمی مسئولیت هماهنگی‌های داخلی و ارتباط میان مجموعه‌های مرتبط را برعهده خواهد داشت تا در مواقعی که امکان ارتباط مستقیم با استانداری وجود ندارد، مسائل و نیازهای مرزی در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.

وی دیپلماسی مرزی و تعامل با طرف عراقی را نیز از محورهای مهم مدیریت شرایط موجود برشمرد و افزود: این تعاملات باید در سطوح مختلف از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، استانداران دیالی و سلیمانیه و همچنین اتاق‌های بازرگانی و تجار دو کشور دنبال شود تا زمینه رفع محدودیت‌ها و بازگشت شرایط عادی و روان به مبادلات تجاری فراهم شود.

حبیبی تأکید کرد: در شرایط فعلی، هیچ موضوعی برای استان و کشور مهم‌تر از ساماندهی مرزها و حفظ جریان مبادلات اقتصادی نیست و هر زمان که ضرورت داشته باشد، جلسات و پیگیری‌های میدانی در مرزها باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین خواستار اختصاص مسیر ویژه برای تره‌بار و کالاهای فسادپذیر شد و گفت: ایجاد لاین اختصاصی برای عبور سریع‌تر محصولات کشاورزی و کالاهای فسادپذیر باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا این محصولات با کمترین معطلی از مرز عبور کنند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت انتقال مسائل و نیازهای مرزی به سطوح ملی افزود: مجموعه‌های مسئول باید موضوعات و پیشنهادهای خود را از طریق سازمان‌های بالادستی، شورای امنیت کشور، وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری کنند تا حمایت‌ها و تدابیر لازم برای استمرار فعالیت مرزها فراهم شود.

وی اطلاع‌رسانی منسجم و هدفمند را از دیگر الزامات مدیریت شرایط مرزی دانست و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مرزها باید با محوریت مسائل اقتصادی، فنی و واقعیت‌های موجود انجام شود و از اظهارنظرهای پراکنده و غیرتخصصی که ممکن است موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تجار شود، پرهیز کنیم.

حبیبی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مرزهای پرویزخان و خسروی فراهم است، گفت: پیام اصلی اطلاع‌رسانی‌ها باید این باشد که هر دو مرز به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی پای کارند و تمام تلاش استان بر تسهیل تردد، صادرات و واردات و جلوگیری از هرگونه کندی در فعالیت‌های تجاری متمرکز شده است.

وی همچنین بر رفع نواقص زیرساختی مرزها تأکید کرد و افزود: کمبود روشنایی، مشکلات ساماندهی مسیرهای تردد و نیازهای عمرانی باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا هیچ بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت یا کندی در فعالیت مرزها وجود نداشته باشد.

استاندارکرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری اخذ کدهای رسمی بین‌المللی برای مرزهای فاقد کد را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی از مرزهای استان بر اساس توافقات داخلی و محلی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما برخورداری از کد رسمی بین‌المللی می‌تواند ظرفیت پیگیری و حمایت وزارت امور خارجه را در مجامع بین‌المللی افزایش دهد؛ بنابراین لازم است وزارت امور خارجه موضوع اخذ کدهای رسمی این مرزها را با جدیت دنبال کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، مرزبانی، گمرک، قرارگاه رمضان و سایر مجموعه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی، هم‌افزایی و پیگیری مستمر، فعالیت مرزهای استان با قدرت ادامه یابد و زمینه توسعه مبادلات تجاری و تقویت جایگاه اقتصادی کرمانشاه در تعاملات مرزی با عراق بیش از گذشته فراهم شود.

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