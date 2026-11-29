توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارد
گروه استانها - همزمان با گرامیداشت روز زن و مقام مادر، جشن بزرگی با حضور مسئولان، خانوادهها و شهروندان در فرهنگسرای شهید ستاری قرچک برگزار شد و در آن از مادران و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، رنجبران، رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک، در این مراسم با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر اظهار کرد: اداره بهزیستی قرچک چهار هزار پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت و همچنین یکهزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه مادران و زنان سرپرست خانوار افزود: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات و تلاشهای این عزیزان و تجلیل از خدمات ارزشمند مادران و زنانی برگزار شده است که با وجود دشواریهای زندگی، مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی خود را بهخوبی انجام میدهند.
رئیس اداره بهزیستی قرچک تصریح کرد: تلاش کردیم با برگزاری این برنامه، گوشهای از زحمات این مادران و زنان را ارج نهیم و از خدمات و تلاشهای آنان در عرصه زندگی و حمایت از افراد دارای معلولیت قدردانی کنیم.
رنجبران در پایان گفت: این مراسم به همت اداره بهزیستی، بسیج جامعه زنان، مراکز مثبت زندگی و شهرداری قرچک و با هدف تکریم مقام والای زن و مادر و ترویج فرهنگ و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.
بر اساس این گزارش، اجرای برنامههای شاد، متنوع و فرهنگی از جمله بخشهای این مراسم بود که با استقبال حاضران همراه شد.
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