گروه استان‌ها - هم‌زمان با گرامیداشت روز زن و مقام مادر، جشن بزرگی با حضور مسئولان، خانواده‌ها و شهروندان در فرهنگسرای شهید ستاری قرچک برگزار شد و در آن از مادران و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، رنجبران، رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک، در این مراسم با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر اظهار کرد: اداره بهزیستی قرچک چهار هزار پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت و همچنین یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مادران و زنان سرپرست خانوار افزود: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات و تلاش‌های این عزیزان و تجلیل از خدمات ارزشمند مادران و زنانی برگزار شده است که با وجود دشواری‌های زندگی، مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خود را به‌خوبی انجام می‌دهند.

رئیس اداره بهزیستی قرچک تصریح کرد: تلاش کردیم با برگزاری این برنامه، گوشه‌ای از زحمات این مادران و زنان را ارج نهیم و از خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه زندگی و حمایت از افراد دارای معلولیت قدردانی کنیم.

رنجبران در پایان گفت: این مراسم به همت اداره بهزیستی، بسیج جامعه زنان، مراکز مثبت زندگی و شهرداری قرچک و با هدف تکریم مقام والای زن و مادر و ترویج فرهنگ و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اجرای برنامه‌های شاد، متنوع و فرهنگی از جمله بخش‌های این مراسم بود که با استقبال حاضران همراه شد.