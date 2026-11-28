گروه استان‌ها - لحظاتی ناب از حضور آهوها در طبیعت زیبای پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار، تصویری از آرامش و شکوه حیات وحش را پیش چشم دوستداران محیط زیست قرار داده است؛ قابی که توسط محیط‌بانان این مناطق ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار در شرق تهران، این روزها میزبان صحنه‌های کم‌نظیری از حضور آهوها در دل طبیعت هستند؛ تصاویری که آرامش و شکوه حیات وحش را به نمایش می‌گذارد و حاصل تلاش محیط‌بانان این مناطق برای ثبت لحظات ناب از زیست‌گاه‌های طبیعی است.





این قاب‌های تماشایی، نشان‌دهنده امنیت و آرامش حاکم بر این پارک‌های ملی و استمرار حیات گونه‌های ارزشمند حیات وحش در نزدیکی پایتخت است؛ موضوعی که اهمیت حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی و نقش محیط‌بانان در صیانت از آن‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار به‌عنوان بخشی از سرمایه طبیعی استان تهران، زیستگاه گونه‌های متنوع جانوری از جمله آهو است و حفظ این زیست‌گاه‌ها، گامی مهم در مسیر پایداری محیط زیست و آموزش شهروندان برای همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت به شمار می‌رود.