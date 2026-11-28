آهوها در آغوش طبیعت+ فیلم
گروه استانها - لحظاتی ناب از حضور آهوها در طبیعت زیبای پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار، تصویری از آرامش و شکوه حیات وحش را پیش چشم دوستداران محیط زیست قرار داده است؛ قابی که توسط محیطبانان این مناطق ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار در شرق تهران، این روزها میزبان صحنههای کمنظیری از حضور آهوها در دل طبیعت هستند؛ تصاویری که آرامش و شکوه حیات وحش را به نمایش میگذارد و حاصل تلاش محیطبانان این مناطق برای ثبت لحظات ناب از زیستگاههای طبیعی است.
این قابهای تماشایی، نشاندهنده امنیت و آرامش حاکم بر این پارکهای ملی و استمرار حیات گونههای ارزشمند حیات وحش در نزدیکی پایتخت است؛ موضوعی که اهمیت حفاظت از این سرمایههای طبیعی و نقش محیطبانان در صیانت از آنها را بیش از پیش آشکار میکند.
پارک ملی خجیر و سرخهحصار بهعنوان بخشی از سرمایه طبیعی استان تهران، زیستگاه گونههای متنوع جانوری از جمله آهو است و حفظ این زیستگاهها، گامی مهم در مسیر پایداری محیط زیست و آموزش شهروندان برای همزیستی مسالمتآمیز با طبیعت به شمار میرود.
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