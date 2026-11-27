گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان پردیس با هشدار نسبت به توطئه دشمن برای تنزل مقام انسان و تبدیل زنان به کالا، گفت: دشمن از طریق ترویج برهنگی به دنبال فروش اجناس خود، تحت سلطه بردن کشورها و نابودی خانواده‌هاست و تیغش در این عرصه هرچه برنده‌تر شود، فرهنگ حیات ما را بیشتر هدف می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «سید حسین حسینی « امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه فرهنگ حجاب و عفاف اظهار کرد: آی خانمی که دخترت را از حجاب جدا کردی، ای خانمی که خودت این حجاب را برداشتی، دشمن به دنبال این است که مقام یک انسان را تنزل دهد و جایگاهش را به صورت یک کالا هدف بگیرد.





وی افزود: هدف دشمن از برهنگی این است که شما را به صورت کالا درآورد، از طریق شما اجناسش را بفروشد، کشوری را تحت سلطه خود قرار دهد و خانواده‌ها و نهاد خانواده را نابود کند. تیغ دشمن در هجمه به حجاب و ترویج برهنگی است و هرچقدر بتواند برهنگی را بیشتر کند، به فرهنگ حجاب و فرهنگ حیات ما بیشتر هجمه وارد می‌کند و تیغش برنده‌تر خواهد بود.

امام جمعه شهرستان پردیس با بیان اینکه برهنگی معنویت و کرامت را از بین می‌برد و خانواده از هم می‌پاشد، تصریح کرد: در برهنگی نه پدر معنا دارد، نه مادر و نه دختر؛ کرامت در برهنگی نیست. ابزار دشمن قرار نگیرید؛ چرا هرچه در فضای مجازی گفته می‌شود باید این‌گونه رفتار کنیم؟

وی با تأکید بر وظیفه تربیت دختران گفت: ما وظیفه داریم دخترانمان را خوب تربیت کنیم. اگر این جامعه انقلابی دختران خود را خوب تربیت کند، تشویق‌ها را به سمت شجاعت، دانش، مسئولیت‌پذیری و فضایل اخلاقی آن‌ها ببریم و آن‌ها را فاطمی تربیت کنیم، جامعه هیچ‌گاه متزلزل نمی‌شود؛ تربیت فاطمی تزلزل‌ناپذیر است.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره کافی نبودن زمان برای پرداختن به حجاب خاطرنشان کرد: بعضی می‌گویند جامعه این‌طور است و نمی‌شود؛ نخیر چرا می‌شود، شده است. باید در فضای مجازی و محیط‌های رسانه‌ای حضور فعال داشته باشیم، آن را از نگاه ابزاری به زن پاک‌سازی کنیم و دستاوردهای بانوان مؤمن را بازنشر دهیم.

وی با اشاره به مسئولیت قوای سه‌گانه افزود: دولت وظیفه دارد و قوای سه‌گانه مسئولیت دارند؛ این را باید بیشتر از شما فریاد بزنم. امروز که می‌گویید در کشور چه کردیم و اقتصادی چه کردیم، اگر این بحث برهنگی رواج بیشتری پیدا کند، تسلط دشمن بیشتر خواهد شد و دیگر بحث اقتصادی شما به درد کسی نمی‌خورد و کشوری ندارید که بخواهید در آن فعالیت کنید.

امام جمعه شهرستان پردیس در پایان تأکید کرد: بحث حیا و عفت را جدی بگیرید. امروز وقتی حرف از حجاب و عفاف می‌شود، خیلی‌ها می‌گویند الان وقتش نیست؛ بله، اینکه مردم را به جان هم نیندازیم، اما قوای سه‌گانه هم نباید هیچ کاری بکنند و همه چیز را رها کنند؟ کی گفته چنین چیزی را؟ قوای سه‌گانه وظیفه و مسئولیت سنگینی دارند.