گروه استان‌ها - معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش گفت: دریانوردان نیروی دریایی ارتش با ناوشکن تمام‌ایرانی دنا و ناوبندر مکران در مأموریت ناوگروه ۸۶، پس از ۲۳۲ روز و پیمایش بیش از ۶۵ هزار کیلومتر دور کره زمین، رکورد دریانوردی مداوم را به نام ایران ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، ناخدا یکم «محمدرضا بابایی» معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته پردیس که در مسجد جامع شهید امام خامنه‌ای پردیس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب، شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، شهدای خدمت، شهدای سلامت، شهدای گمنام و شهدای جنگ‌های اخیر، به مناسبت‌های پیش‌رو و دستاوردهای نیروی دریایی ارتش پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و گرامی‌داشت مقام شامخ مادر، یاد شهید فخری‌زاده را نیز گرامی داشت و پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام راحل را به نمازگزاران بسیجی تبریک گفت.

اقتدار دریایی ایران دشمن را در محاسباتش دچار خطا کرده است

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره تفکر بسیجی، ابراز کرد: امام راحل فرمودند اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید.

بابایی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام هفته بسیج، بسیج را نهادی مردمی و سرسپرده مکتب امام حسین(ع) و پدیده‌ای شگفت‌انگیز و ارزشمند خواند.

وی سپس هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و آن را یادآور رشادت دلاورمندان نیروی دریایی دانست که در آغازین روزهای جنگ تحمیلی با انجام عملیات‌هایی همچون عملیات شهید صفری، اشکان و عملیات مروارید و با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، سکوهای نفتی البکر و لامیه و شناورها و زیرساخت‌های نیروی دریایی عراق را از بین بردند و نیروی دریایی عراق را در هفتم آذر سال ۵۹، در شصت‌و‌هفتمین روز جنگ، از صحنه نبرد حذف کردند.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: در آن عملیات پس از ساعت‌ها نبرد بی‌امان، ناوچه پیکان مورد اصابت چند موشک قرار گرفت و فرمانده رشید آن، محمد ابراهیم همتی، همراه با جمعی از همرزمانش به شهادت رسید.

ناخدا بابایی با استناد به سخنان امام راحل درباره رزم نیروی دریایی در هفتم آذر ۵۹، عنوان کرد: رویارویی نیروی دریایی ارتش با دشمن و آن همه افتخارات رزم، رشادت، شهامت و شهادت، نشانه‌ای از اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است.

وی به تأکید امام راحل بر اهمیت نیروی دریایی به عنوان نیرویی سیاسی، بین‌المللی و علمی در وسط میدان اشاره کرد و با بیان اینکه دریا مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر تبادل و تجارت کالا است، تأکید کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، نیروی دریایی ارتش با اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش، اقتصاد کشور را در سخت‌ترین شرایط زنده نگه داشت و اجازه نداد چرخ صنعت و تجارت ملی از حرکت باز بماند.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از جنگ را فصل تازه‌ای از بازسازی، نوسازی، آموزش، توسعه فناوری و حرکت به سوی خودکفایی دانست و ساخت ناوهای موشک‌انداز، طراحی و ساخت ناوشکن جماران، توسعه ناوشکن‌هایی همچون سبلان و ناوبندر مکران، زیردریایی‌های قدیر و فاتح، پهپادهای دریاپایه و موشک‌های دریایی را از دستاوردهایی خواند که نشان می‌دهد خودباوری علمی می‌تواند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کند.

مأموریت ناوگروه ۸۶ ارتش رکورددار جهان است

ناخدا بابایی در ادامه به مأموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و گفت: کارکنان نیروی دریایی با ناوشکن تمام‌ایرانی دنا و ناوبندر مکران، یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های اقتدار دریایی کشور را رقم زدند.

وی اضافه کرد: این مأموریت صرفاً یک سفر طولانی دریایی نبود، بلکه نمایش توان نظامی، مدیریتی، دیپلماسی و انسانی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دریانوردان ایرانی در عملیاتی بی‌سابقه و تاریخی، به مدت ۲۳۲ روز و با پیمایش بیش از ۶۵ هزار کیلومتر، برای نخستین بار پرچم اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به دور کره زمین چرخاندند و رکورد دریانوردی‌های مداوم را به نام ایران ثبت کردند.

ناخدا بابایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه نیز، بیان کرد: نیروی دریایی با استقرار هوشمندانه در شرق تنگه هرمز، آب‌های دریای عمان و شمال اقیانوس هند، ضمن ایجاد بازدارندگی فعال، امنیت کامل خطوط دریایی و شناورهای تجاری را تضمین کرد و به دشمن فهماند که گسترش دامنه جنگ به دریا هزینه‌ای غیرقابل تحمل برای او خواهد داشت.

۲۴ ساعت تا آغاز عملیات انتقام

وی با اشاره به جنگ رمضان افزود: دشمن تصور می‌کرد با عملیات علیه زیرساخت‌ها و شناورها، نیروی دریایی ارتش تضعیف خواهد شد، اما با رویکرد تهاجمی موشکی، پهپادی و جنگالی، در کمتر از ۲۴ ساعت عملیات تلافی‌جویانه آغاز شد.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: یگان‌های پهپاد و موشکی با شلیک صدها فروند پهپاد و موشک هوشمند برد بلند، پایگاه‌های دشمن را در عمق ۱۵۰۰ کیلومتری هدف قرار دادند و ناوهای پیشرفته آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از آب‌های ایران کردند.

بابایی اضافه کرد: امروز صحنه نبرد تغییر کرده و دشمنی که از رویارویی مستقیم ناامید شده، به جنگ اقتصادی و ترکیبی روی آورده، اما ما در این نبرد نیز دست برتر را داریم.

وی تصریح کرد: خط دفاعی خود را از تنگه هرمز فراتر برده‌ایم و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروی دریایی ارتش است.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تثبیت کنترل هوشمند تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی دانست و گفت: تنگه هرمز، این گلوگاه حیاتی انرژی جهان، امروز با هوشمندی و اقتدار کامل تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ ناوگانی بدون مجوز ما حق عبور و مرور در این منطقه را ندارد.

خلیج فارس، تا ابد فارس است

ناخدا بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طرح برخی ادعاها درباره تغییر نام خلیج فارس، خاطرنشان کرد: مایه تعجب است که رئیس‌جمهور کشوری که کل تاریخ و هویت کشورش کمتر از ۲۵۰ سال است، چگونه به خود اجازه می‌دهد از کشوری سخن بگوید که کهن‌ترین و متمدن‌ترین کشور جهان است.

وی اضافه کرد: برای مردم ایران، خلیج فارس نماد اقتدار تاریخ و پیوند دیرینه با دریاست و تغییر نام آن نه‌تنها تحریف یک واقعیت تاریخی، بلکه نوعی حذف فرهنگ تلقی می‌شود و بی‌شک امری محال و توهمی بیش نخواهد بود.

معاون نیروی انسانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: امیدواریم که در سایه استقامت ایمانی و بصیرت انقلابی مردم، افتخارآفرینی نیروهای مسلح، همراهی دولت و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد شکست و اضمحلال آمریکای گرگ‌صفت و رژیم صهیونیستی روباه‌صفت باشیم.

ناخدا بابایی بیان کرد: دشمن بداند سیاهه جنایاتش در حق ملت بزرگ ایران را از یاد نخواهیم برد و او را نخواهیم بخشید و از جایی که تصور نمی‌کند با ضربات مهلک تنبیه خواهد شد.