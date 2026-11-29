طرحهای موفق استان تهران ظرفیت الگوسازی ملی دارند
گروه استانها - نشست بررسی و ارائه طرح «مهرآفرینان راهور» با رویکرد ارتقای فرهنگ ایمنی و صرفهجویی انرژی در استانداری تهران برگزار شد و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر توسعه این طرح و تبدیل آن به الگویی ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، نشست بررسی و ارائه طرح «مهرآفرینان پلیس راهور»، ابعاد اجرایی و ظرفیتهای طرح «مهرآفرینان راهور» با هدف ارتقای ایمنی دانشآموزان، آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی و افزایش مشارکت خانوادهها بررسی شد. این طرح از ابتدای مهرماه با استقرار بانوان پلیس راهور در مقابل ۴۰ دبستان دخترانه آغاز شده و در نظر است در فاز دوم، ۱۲۰۰ دبستان شهر تهران تحت پوشش آن قرار گیرد.
«سیدکمالالدین میرجعفریان » معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این جلسه ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، از اجرای این طرح بهعنوان اقدامی اثرگذار در حوزه ایمنی و فرهنگسازی یاد کرد و خواستار مشارکت و حمایت شرکتهای بیمه در بخش آموزش و توسعه برنامههای فرهنگی آن شد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی و رسانهای افزود: برای اثربخشی بیشتر این طرح، لازم است فعالیتهای رسانهای و تبلیغاتی هدفمند در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت حملونقل عمومی، بهویژه ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، برای انتقال پیامهای آموزشی و فرهنگسازی در سطح شهر استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران همچنین با اشاره به اهمیت پیوند دادن فرهنگ ایمنی با مسئولیت اجتماعی و حفظ منابع، پیشنهاد کرد عنوان و رویکرد طرح با مفهوم «حامیان آب و انرژی» و ترویج صرفهجویی در حاملهای انرژی که میتواند از مدارس شروع شود، تعمیم یابد تا دامنه اثرگذاری آن از محیط مدارس فراتر رفته و به یک حرکت فرهنگی گستردهتر تبدیل شود و به طرح «مهرآفرینان راهور- حامیان آب و انرژی» ارتقا یابد.
میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تلخ مدرسه میناب و شهادت دانشآموزان در جریان جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دانشآموز تأکید کرد و گفت: حفظ یاد و نام این دانشآموزان و توجه به امنیت و آرامش کودکان و نوجوانان، مسئولیتی انسانی و اجتماعی است و باید در برنامههای فرهنگی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با قدردانی از تلاشها و ایستادگی مجموعه نیروی انتظامی و پلیس راهور در جریان جنگ ۴۰ روزه و با اشاره به تداوم فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان با وجود حملات و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مراکز انتظامی اظهار داشت: حضور مؤثر و مستمر نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و خدمترسانی به مردم شایسته تقدیر است. پلیس در کنار تخصص و مهارت حرفهای، باید از تعهد و مسئولیتپذیری نیز برخوردار باشد و این دو مؤلفه در کنار یکدیگر زمینهساز اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیریها و ارزیابی نتایج طرح، خواستار برگزاری جلسات این موضوع بهصورت ماهانه در استانداری تهران شد و خاطرنشان کرد: هر اقدام و پویش مثبت و اثرگذاری که در استان تهران شکل بگیرد، این ظرفیت را دارد که با مستندسازی و ارائه نتایج، به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود؛ از این رو باید از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مجموعههای فرهنگی و بخش خصوصی برای تقویت و گسترش چنین برنامههایی استفاده کرد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری میان پلیس راهور، آموزش و پرورش، شهرداری تهران، شرکتهای خدماترسان و سایر مجموعههای مرتبط برای توسعه ابعاد آموزشی، فرهنگی و اجرایی طرح مهرآفرینان تأکید شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.