گروه استان‌ها - نشست بررسی و ارائه طرح «مهرآفرینان راهور» با رویکرد ارتقای فرهنگ ایمنی و صرفه‌جویی انرژی در استانداری تهران برگزار شد و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر توسعه این طرح و تبدیل آن به الگویی ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، نشست بررسی و ارائه طرح «مهرآفرینان پلیس راهور»، ابعاد اجرایی و ظرفیت‌های طرح «مهرآفرینان راهور» با هدف ارتقای ایمنی دانش‌آموزان، آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی و افزایش مشارکت خانواده‌ها بررسی شد. این طرح از ابتدای مهرماه با استقرار بانوان پلیس راهور در مقابل ۴۰ دبستان دخترانه آغاز شده و در نظر است در فاز دوم، ۱۲۰۰ دبستان شهر تهران تحت پوشش آن قرار گیرد.

«سیدکمال‌الدین میرجعفریان » معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این جلسه ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، از اجرای این طرح به‌عنوان اقدامی اثرگذار در حوزه ایمنی و فرهنگ‌سازی یاد کرد و خواستار مشارکت و حمایت شرکت‌های بیمه در بخش آموزش و توسعه برنامه‌های فرهنگی آن شد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای افزود: برای اثربخشی بیشتر این طرح، لازم است فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی هدفمند در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، برای انتقال پیام‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در سطح شهر استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران همچنین با اشاره به اهمیت پیوند دادن فرهنگ ایمنی با مسئولیت اجتماعی و حفظ منابع، پیشنهاد کرد عنوان و رویکرد طرح با مفهوم «حامیان آب و انرژی» و ترویج صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی که می‌تواند از مدارس شروع شود، تعمیم یابد تا دامنه اثرگذاری آن از محیط مدارس فراتر رفته و به یک حرکت فرهنگی گسترده‌تر تبدیل شود و به طرح «مهرآفرینان راهور- حامیان آب و انرژی» ارتقا یابد.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تلخ مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان در جریان جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز تأکید کرد و گفت: حفظ یاد و نام این دانش‌آموزان و توجه به امنیت و آرامش کودکان و نوجوانان، مسئولیتی انسانی و اجتماعی است و باید در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌ها و ایستادگی مجموعه نیروی انتظامی و پلیس راهور در جریان جنگ ۴۰ روزه و با اشاره به تداوم فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان با وجود حملات و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مراکز انتظامی اظهار داشت: حضور مؤثر و مستمر نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم شایسته تقدیر است. پلیس در کنار تخصص و مهارت حرفه‌ای، باید از تعهد و مسئولیت‌پذیری نیز برخوردار باشد و این دو مؤلفه در کنار یکدیگر زمینه‌ساز اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری‌ها و ارزیابی نتایج طرح، خواستار برگزاری جلسات این موضوع به‌صورت ماهانه در استانداری تهران شد و خاطرنشان کرد: هر اقدام و پویش مثبت و اثرگذاری که در استان تهران شکل بگیرد، این ظرفیت را دارد که با مستندسازی و ارائه نتایج، به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود؛ از این رو باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و بخش خصوصی برای تقویت و گسترش چنین برنامه‌هایی استفاده کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری میان پلیس راهور، آموزش و پرورش، شهرداری تهران، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌های مرتبط برای توسعه ابعاد آموزشی، فرهنگی و اجرایی طرح مهرآفرینان تأکید شد.