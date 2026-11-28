گروه استان‌ها - همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته زن، رویداد «ایران‌بانو» با شعار «بانوی ایرانی، پیشران تحول، معمار تمدن» در شهرستان قرچک برگزار می‌شود و در قالب آن بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و جهادی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «نجاریان طوسی» مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته زن اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته زن، رویداد «ایران‌بانو» با شعار محوری «بانوی ایرانی، پیشران تحول، معمار تمدن» در شهرستان قرچک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی بی‌بدیل زنان مسلمان، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) شخصیتی برجسته و بی‌نظیر در تاریخ اسلام و بشریت هستند که پیامبر اکرم (ص) ایشان را سرور زنان جهان معرفی کرده‌اند.

نجاریان طوسی با تأکید بر نقش مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پیشرفت جامعه بیان کرد: همان‌گونه که امام شهیدمان فرموده‌اند، اگر حضور زنان در نهضت انقلابی ملت ایران نبود، به احتمال زیاد انقلاب اسلامی به این شکل به پیروزی نمی‌رسید. از این رو، زنان ایرانی با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و ایفای نقش در قالب الگوی سوم زن، می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و تربیتی نقش‌آفرینی کرده و در پرورش نسل تمدن‌ساز آینده سهیم باشند.

وی ادامه داد: بسیج جامعه زنان شهرستان قرچک در طول هفته زن، با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تقویت هویت اسلامی زن و تبیین نقش بانوان در پیشرفت و تعالی جامعه، برنامه‌های متنوعی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقیقی و مجازی و تعامل با نهادها، سازمان‌ها و اقشار مختلف بسیج اجرا خواهد کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک، برگزاری جشن‌های بزرگ میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در شب میلاد، در تجمعات شبانه و سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت خواهران را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

نجاریان طوسی با تأکید بر ضرورت تکریم مقام مادر و تجلیل از زنان اثرگذار و ایثارگر اظهار داشت: تجلیل از مادران شهدا، به‌ویژه مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همچنین تقدیر از مادران متولد دهه ۶۰ دارای چهار فرزند و بیشتر و معرفی بانوان مؤثر و نقش‌آفرین در پیشرفت ایران، از جمله برنامه‌های شاخص رویداد ایران‌بانو خواهد بود.

وی همچنین به اجرای برنامه «روایت از ریشه‌ها» اشاره کرد و گفت: در این برنامه، فرزندانی که مادران خود را در مسیر دفاع از کشور و انقلاب تقدیم کرده‌اند، به بیان خاطرات و روایت ویژگی‌های مادران شهید خود می‌پردازند.

وی با اشاره به برنامه «روایت ایران‌بانو» افزود: برپایی غرفه‌ها و نمایشگاه‌هایی با موضوع نقش بانوان در پیشرفت ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان، تولید محتوای علمی، فرهنگی و چندرسانه‌ای، تهیه و پخش مستندهایی با محوریت معرفی بانوان شاخص و الگو در شهرستان و انتشار گسترده این آثار در فضای مجازی، محافل خبری و رسانه ملی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

نجاریان طوسی در ادامه از اجرای طرح «قرار هر بانو برای ایران» با شعار «هر بانو یک نقش، هر محله یک امید» خبر داد و تصریح کرد: در این طرح، بانوان با مشارکت گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت‌های شناسایی‌شده در طرح خانواده مقاوم محلات و جان‌فدای پایگاه‌های بعثت، برای حل دست‌کم یک مسئله در محله، روستا یا شهر خود هم‌عهد می‌شوند تا با ایفای نقش اجتماعی مؤثر، گامی در مسیر تحقق ایران قوی بردارند.

وی با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی ویژه بانوان خاطرنشان کرد: اجرای بسته جهادی «بوی بهشت»، برپایی میزهای خدمت در حوزه‌های حقوقی، مشاوره‌ای و پزشکی، فعالیت گروه‌های جهادی در قالب میدان خدمت، مشارکت در آزادسازی زنان زندانی جرائم غیرعمد با اولویت مادران و ارائه خدمات ورزشی، از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در هفته زن خواهد بود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک در پایان تأکید کرد: رویداد «ایران‌بانو» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان ایرانی و تقویت نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان است و بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و جهادی در سطح شهرستان قرچک به مناسبت این ایام اجرا خواهد شد.