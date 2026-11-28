گروه استان‌ها - نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «نوردخت» همزمان با هفته بسیج، با حضور جمعی از طراحان و فعالان حوزه مد و لباس، در نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برگزار و در آیین اختتامیه از برگزیدگان این رویداد تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «نوردخت» همزمان با هفته بسیج، با هدف معرفی ظرفیت‌های طراحی پوشاک ایرانی ـ اسلامی و حمایت از تولیدات داخلی، در نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برگزار شد و با آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه جمعی از طراحان و فعالان حوزه مد و لباس کشور با ارائه آثار و طرح‌های متنوع، جلوه‌هایی از هویت ایرانی ـ اسلامی را در طراحی پوشاک به نمایش گذاشتند؛ بخشی از آثار ارائه‌شده نیز با الهام از رنگ‌های پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود که تلفیقی از هنر، خلاقیت و هویت ملی را به نمایش می‌گذاشت.

در آیین اختتامیه این رویداد، آثار ارائه‌شده از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب و تجلیل شدند.





«نجاریان» مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک، در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از طراحان مد و لباس ایرانی ـ اسلامی اظهار کرد: حمایت از فعالان و طراحان این عرصه یکی از اولویت‌های ماست و با تمام توان تلاش می‌کنیم زمینه رشد، پیشرفت و توانمندسازی آنان فراهم شود.

وی افزود: هدف ما این است که طراحان بتوانند علاوه بر ارائه ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه، محصولات خود را به مرحله تولید انبوه برسانند و با عرضه در بازار، سهم مؤثری در توسعه پوشاک ایرانی ـ اسلامی داشته باشند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک همچنین با اشاره به روند داوری آثار تصریح کرد: در این نمایشگاه، آثار طراحان توسط داوران مورد بررسی قرار گرفت و نفرات برتر انتخاب شدند که ضمن تجلیل از آنان، زمینه معرفی برگزیدگان به مسابقات استانی و کشوری نیز فراهم شده است.

نجاریان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای جوان، حمایت از تولیدکنندگان و طراحان داخلی و ترویج الگوهای پوشش متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی باشد.