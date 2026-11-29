ارتقای معیشت از مسیر رشد اقتصادی و حمایت از تولید میگذرد + فیلم
گروه استان ها - نماینده مردم دماوند، فیروزکوه و رودهن در مجلس با تأکید بر اینکه دشمنان را در میدان نظامی و سیاسی شکست دادهایم، گفت: اینک نوبت شکست اقتصادی آنان است و وحدت و انسجام ملی مهمترین قدرت ایران در عبور از شرایط دشوار به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، شاهرخ رامین، نماینده مردم شریف دماوند، فیروزکوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبری هوشمندانه انقلاب اسلامی، به تبیین آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور و همچنین دستاوردهای عمرانی و خدماتی حوزه انتخابیه پرداخت.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: بارها و بارها دشمنان در میانه مذاکره عهد شکستند و جنگ تحمیل کردند، اما ما در مقاومتی حماسی آنها را در میدان نظامی و سیاسی شکست دادیم و اینک نوبت شکست اقتصادی آنان است.
رامین با استناد به گزارشهای اقتصادی و تحلیل دادههای پولی بینالمللی افزود: آمریکا در آستانه بحران اقتصادی قرار دارد و در همین حال، تفوق ملت ایران در جنگ زمینی، ارتقای قدرت موشکی، تسلط بر آبراههای راهبردی و تغییر توازن قدرت، ژئوپولیتیک منطقه را دگرگون کرده است.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تأکید کرد: آینده موفق و روشن در افق عبور از سختیهای جنگ و تحریم به نمایش گذاشته شده است و ارتقای پایدار معیشت از مسیر رشد اقتصادی و حمایت از صنعت و کشاورزی میگذرد.
وی اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهبود دستمزدها، حمایت از تولید و تأمین مسکن مناسب را از الزامات پویایی اقتصاد و تقویت معیشت خانوار برشمرد.
رامین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: با تلاش مدیران، فرمانداران و مدیران استانی، طرحهای عمرانی، خدماتی و زیرساختی از جمله پروژههای ورزشی، جادهای، گازرسانی و مراکز بهداشتی در شهرهای دماوند، آبسرد، رودهن و فیروزکوه استمرار داشته است.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مشکلات چنددههای سرمایهگذاری در منطقه تصریح کرد: با حضور استاندار و شورای اداری استان، مشکلات اراضی موسوم به مثلثی آبسرد و شهرک آویژن دماوند حل شد؛ بزرگراه فیروزکوه-سمنان و کمربندی دماوند با حضور بخش خصوصی راهگشایی شد و آزادراه پردیس-هراز در حال احداث است.
رامین از رفع مشکل مالکیتی اراضی مردمی در قالب کمیسیونهای رفع تداخلات و همچنین تسریع در حل مشکلات آبرسانی، ایجاد تصفیهخانههای فاضلاب از جمله رودهن و بومهن و تخصیص حقابههای بخش صنعت و کشاورزی خبر داد.
نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین قدرت کشور است، خاطرنشان کرد: ایران به همه ایرانیان با همه اقوام، زبانها و سلیقهها تعلق دارد؛ بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همافزایی نیازمندیم و اجازه ندهیم اختلافات سیاسی، سرمایه بزرگ وحدت ملی را تضعیف کند.
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