گروه استان ها باشگاه - کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران با تصویب ۱۷ مصوبه برای اجرا در روز دوشنبه ۹ آذرماه، مدارس را دایر اعلام کرد اما فعالیت‌های ورزشی در فضای باز را ممنوع و برگزاری جلسات اداری را غیرحضوری کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵ با حضور برخط اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در استانداری تهران برگزار شد و در آن ۱۷ مصوبه برای اجرا در تمامی شهرستان‌های استان به‌استثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، این تصمیم‌ها به دنبال صدور هشدار سطح زرد پایداری جوی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان تهران و با هدف کنترل منابع آلاینده و کاهش مواجهه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، با آلودگی هوا اتخاذ شده است.

بر پایه مصوبات کارگروه، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری برقرار خواهد بود، اما برگزاری مراسم صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع است. مدیران مدارس نیز موظف‌اند توصیه‌های خودمراقبتی را به دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، ارائه کنند و استفاده دانش‌آموزان از ماسک مورد تأیید وزارت بهداشت الزامی است.

همچنین تمامی جلسات اداری دستگاه‌های اجرایی، به‌استثنای مواردی که حضور فیزیکی افراد ضرورت دارد، به‌صورت برخط برگزار خواهد شد و رعایت آیین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس مصوبات، فعالیت واحدهای تولید آسفالت، خطوط آلاینده شرکت سیمان تهران و معادن سیمان، شن و ماسه تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه متوقف خواهد شد و فروش شن و ماسه صرفاً برای واحدهایی مجاز است که نسبت به مرطوب‌سازی مسیرهای تردد کامیون‌ها با استفاده از پساب و آب‌پاشی اقدام کنند. نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده و نوع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز تشدید می‌شود.

تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع اعلام شد؛ با این استثنا که ناوگان حمل مواد غذایی، دارویی و سوخت و خودروهای حمل بتن ثبت‌شده در سامانه پلیس و دارای مجوز تردد، مشروط به برخورداری از معاینه فنی معتبر و دودزا نبودن، از این ممنوعیت مستثنا هستند. پلیس راهور نیز موظف است از تردد خودروهای دودزا جلوگیری کند.

همچنین با پایانه‌های مسافربری متخلف برخورد قانونی صورت گرفته و موارد تخلف به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و روشن نگه‌داشتن غیرضروری اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌ها ممنوع است.

تمامی فعالیت‌های عمرانی در سطح شهرها، از جمله تخریب و آواربرداری، ممنوع اعلام شد و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها مکلف شدند از سوزاندن پسماند و شاخ‌وبرگ درختان در محدوده و حریم شهرها و مناطق خارج از حریم جلوگیری کنند.

دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند تجهیزات حفاظتی موردنیاز کارکنان شاغل در فضای باز را تأمین کرده و بر رعایت توصیه‌های خودمراقبتی نظارت کنند. استفاده از ماسک مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای مواجهه شغلی با آلودگی هوا، مورد تأکید قرار گرفت.

پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس استان در آماده‌باش خواهند بود و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف به اطلاع‌رسانی توصیه‌های بهداشتی و راهکارهای مراقبت از سلامت شهروندان شدند. صداوسیما، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظف شدند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، بیلبوردها و تبلیغات محیطی، نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی اقدام کنند.

بر اساس تأکید کارگروه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش مستند عملکرد خود در اجرای مصوبات را به استانداری تهران و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.