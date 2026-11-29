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اینترنت ناپایدار، فشار مالی مضاعف؛ گلایه ساکنان گیلاوند از هزینه بستههای اینترنتی
گروه استانها - ساکنان مسکن مهر گیلاوند با ارسال پیامها و مطالبات متعدد، از وضعیت نامطلوب اینترنت، قطعیهای مکرر و افت شدید سرعت خطوط ارتباطی ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی مسئولان ذیربط شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، به گفته شهروندان، با وجود اینکه اهالی از مودمهای «یوتل» استفاده میکنند، اما اینترنت این منطقه به شدت ضعیف بوده و در طول شبانهروز مکرراً قطع و وصل میشود؛ مسئلهای که عملاً کارایی این ابزار را به پایینترین حد رسانده و روند امور روزمره، تحصیلی و کاری ساکنان را با اختلال جدی مواجه کرده است.
اهالی مسکن مهر گیلاوند با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و گرانیها گلایه میکنند که در کنار این قطعیهای کلافهکننده، ناچارند هزینههای سنگینی را صرف خرید مداوم بستههای اینترنتی کنند؛ بستههایی که به دلیل ناپایداری شدید شبکه، در کوتاهمدت تمام شده و فشار مالی مضاعفی را بر دوش خانوادهها میگذارد.
این مطالبه مردمی که دغدغه جمع زیادی از ساکنان این منطقه است، نیازمند ورود جدی، نظارت دقیق و اقدام عملی از سوی نهادهای متولی، مخابرات و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی است تا هرچه سریعتر نسبت به تقویت زیرساختهای مخابراتی گیلاوند چارهاندیشی شود.
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