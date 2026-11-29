گروه استان‌ها - ساکنان مسکن مهر گیلاوند با ارسال پیام‌ها و مطالبات متعدد، از وضعیت نامطلوب اینترنت، قطعی‌های مکرر و افت شدید سرعت خطوط ارتباطی ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی مسئولان ذیربط شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، به گفته شهروندان، با وجود اینکه اهالی از مودم‌های «یوتل» استفاده می‌کنند، اما اینترنت این منطقه به شدت ضعیف بوده و در طول شبانه‌روز مکرراً قطع و وصل می‌شود؛ مسئله‌ای که عملاً کارایی این ابزار را به پایین‌ترین حد رسانده و روند امور روزمره، تحصیلی و کاری ساکنان را با اختلال جدی مواجه کرده است.

اهالی مسکن مهر گیلاوند با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و گرانی‌ها گلایه می‌کنند که در کنار این قطعی‌های کلافه‌کننده، ناچارند هزینه‌های سنگینی را صرف خرید مداوم بسته‌های اینترنتی کنند؛ بسته‌هایی که به دلیل ناپایداری شدید شبکه، در کوتاه‌مدت تمام شده و فشار مالی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد.

این مطالبه مردمی که دغدغه جمع زیادی از ساکنان این منطقه است، نیازمند ورود جدی، نظارت دقیق و اقدام عملی از سوی نهادهای متولی، مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است تا هرچه سریع‌تر نسبت به تقویت زیرساخت‌های مخابراتی گیلاوند چاره‌اندیشی شود.