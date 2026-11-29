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علی عبدی کارشناس سوپرانقلابی صداوسیما که پیش از این و به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی با استدلال‌هایی صحبت از فروپاشی و نابودی اسرائیل می‌کرد، امروز با استدلال‌هایی می‌گوید القای نابودی اسرائیل کار نفوذی‌ها بوده است! اظهارات پیشین و کنونی عبدی را در کنار هم در تابناک بشنوید که حکایت از یک دور پلیسی دارد و نظرتان را درباره این چرخش شگفت انگیز با ما در میان بگذارید.