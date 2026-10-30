طلا تسلیم کاهش قیمت ماهانه شد

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۰۰۰ دلار و ۵۴ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۰۱۰ دلار و ۱۰ رسید.

قیمت نفت خام در معاملات روز جمعه افزایش یافت.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: کاهش قیمت طلا، سطح حمایتی مهم ۴۰۰۰ دلاری را با چالش جدی مواجه کرده است. پیش از این، خرید در زمان افت قیمت، مانع از کاهش بیشتر این فلز گرانبها شده بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا خرید در قیمت‌های پایین می‌تواند بار دیگر به کمک طلا بیاید یا خیر. او افزود: داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته جاری، نشانه‌های صعودی کافی داشت تا فدرال رزرو را در مسیر افزایش احتمالی نرخ بهره در دسامبر نگه دارد. این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت باعث شده است طلا از منظر تورمی، در موقعیت نامطلوبی قرار دارد.

تورم آمریکا در سپتامبر شتاب گرفت، زیرا مصرف‌کنندگان برای خرید بنزین و سایر کالاها هزینه بیشتری پرداخت کردند. این موضوع از پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر حمایت می‌کند.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در دسامبر را حدود ۷۵ درصد برآورد می‌کنند.

در همین حال، داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که نرخ تورم سالانه در پایتخت ژاپن در اکتبر، از هدف دو درصدی بانک مرکزی این کشور فراتر رفته است که از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۱.۶ درصد کاهش، به ۵۱ دلار و ۵۳ سنت رسید. قیمت هر اونس پالادیوم با ۱.۴ درصد کاهش، به ۹۹۲ دلار و ۳۷ سنت رسید و هر اونس پلاتین با ۱.۹ درصد کاهش، به ۱۴۵۹ دلار و ۷۵ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت کاهش قیمت هفتگی و ماهانه قرار گرفتند.

منبع: ایسنا