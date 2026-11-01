به گزارش تابناک، شرکت خودرو بار دیگر درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت محصولات به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است.



خودروساز بزرگ کشور این بار درخواست ۵۵ درصدی برای افزایش قیمت‌ها دارد؛ اگر این افزایش قیمت مورد موافقت قرار گیرد، قیمت خودرویی مانند رانا پلاس که حالا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، به حدود دو میلیارد و نیم می‌رسد.



یکی از اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی افزایش بهره‌وری است؛ مدیریت ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ هم با همین هدف به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت از آن زمان تا الان تقریبا قیمت خودروهایش را ۳ برابر گران کرده است.



ایران خودرو پارسال در چند نوبت قیمت‌ها را بالا برد و خرداد امسال هم محصولاتش را ۴۰ درصد گران کرد. با این حال، مدیران شرکت می‌گویند سودشان در ۷ ماهه امسال نسبت به پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است.

منبع: فارس

