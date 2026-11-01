ایران خودرو باز هم قصد گرانسازی دارد!
شرکت ایرانخودرو بار دیگر درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت محصولات به مراجع ذیربط ارائه کرده است. خودروساز بزرگ کشور این بار درخواست ۵۵ درصدی برای افزایش قیمتها دارد.
به گزارش تابناک، شرکت خودرو بار دیگر درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت محصولات به مراجع ذیربط ارائه کرده است.
خودروساز بزرگ کشور این بار درخواست ۵۵ درصدی برای افزایش قیمتها دارد؛ اگر این افزایش قیمت مورد موافقت قرار گیرد، قیمت خودرویی مانند رانا پلاس که حالا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، به حدود دو میلیارد و نیم میرسد.
یکی از اهداف واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی افزایش بهرهوری است؛ مدیریت ایرانخودرو در بهمن ۱۴۰۳ هم با همین هدف به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت از آن زمان تا الان تقریبا قیمت خودروهایش را ۳ برابر گران کرده است.
ایران خودرو پارسال در چند نوبت قیمتها را بالا برد و خرداد امسال هم محصولاتش را ۴۰ درصد گران کرد. با این حال، مدیران شرکت میگویند سودشان در ۷ ماهه امسال نسبت به پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است.
منبع: فارس
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نظرات بینندگان
با این کار هزینه یه درشکه ایران خودرو و سایپا چند برابر میشه چند نفری سود میبرن یه ملت ضرر میکنن این دو آفت ملی رو ببندند ملت بیشتر نفع میکنن
این دو خودرو ساز که حیف اسمشون رو بزاری خودرو ساز در سال سه بار قیمت خودرو بردن بالا مردم را نمیدونم چی فرض کردن تا وقتی انحصار دست این دو خودرو ساز است همین آش و همین کاسه.ارزو جوان ها را که داشتن یه خودرو از بین بردن.مسولین ما هم که مثل همیشه خواب تشریف دارند.برید بزارید چند تا جوان که ایده و پروژه دارند بیان رو کار تا وضع خودرو سازی کشور درست بشه.نتنها خودرو بلکه کل اقتصاد.
تا پایان سال با این افزایش قیمت موافقت نمیشه و احتمالا میمونه برای ۱۴۰۶ ایران خودرو و سایپا هم با تاخیر در تحویل خودرو جبران میکنن بیچاره ما مردم که گرفتار اینها شدیم
ایرانخودرو و سایپا راحت 50درصد نیروی مازاد دارد
که به سفارش نماینده ها و و... آمده اند
من پیشنهاد دادم خودرو سازها به پرسنل ناهار و شام ندهند. حقوق و مزایا را نیز کم کنند تا مردم بتوانند خودرو را ارزانتر بخرند. حتی خدمات بیمه را حذف کنند و اب را جیره بندی کنند تا قیمت خودرو ارزانتر شود.
پیشنهاد دادم پرسنل زیرابی بروند و قطعات خارجی را از کف دریا با خود حمل کنند بیاورند تا هزینه لجستیک و حمل و نقل کم شود. اینطوری 20 برابر هزینه ها کمتر میشود.
حالا بجای 8 ساعت پرسنل شرکت 12 ساعت کارکنند 4 ساعت مجانی. چه میشود.اتفاقی نمی افتد.
وقتی ایران خودرو و سایپا دو جزیره مستقل هستند که در مشکلات موجود اثر پذیر نیستند و دلار در این کشور قیمت ثابت دارد چرا باید مشمول تورم شوند.
36 شرکت خودرو ساز و واردکننده در ایران وجود دارد و بیشتر. اینکه توقعات فقط ازین دو میباشد و دائم میگویند انحصار جای تعجب دارد. واقعا بازی سیاست و بازیگردانان صنعت خودرو سازی جهانی خوب بازی کردند.
دمت گرم.مرام بعضیا اینه همه بمیرند که اونها زنده باشند. در کارنامه زندگیشان جز تمسخر و فحش و نقد و انتقاد نیست. اصلا کاری برای کسی انجام نداده اند. لم میدهند در شرکت متبوعشان و زیر کولر و نقد مینویسند. اقتصاد را هم نمیفهمند. محصول من کارگر معلومه. خودتو معرفی کن بگو محصول تو چیه
چه خبره اینقدر گرانی ملتو بدبخت کردین حقوق پرسنل ک بالا نرفته فقط جیبای شما پر میشه اجازه ورود خودرو رو هم ک نمیدین فقط باید تابوت سیار سوار شیم اونم با هزینه میلیاردی
لشگر سایبری ایرانخودرو سایپا
آخی!! فکر کنم سهامدار ایران خودرو سایپا باشی! به اسم حمایت از تولید داخلی، و با بهانه حمایت از کارگران ایرانی، حق 90 میلیون مردم رو میخورید، ظلم میکنید، باز هم زبونتون درازه...
متاسفانه زور هیچ کس به مافیای خودرو نمیرسه، وگرنه بهترین راه این بود که دربِ این دو تا کارخونه رو گل بگیرن، حقوق تمام کارگرانش رو تقسیم کنن بین 90 میلیون نفر که ماهیانه خود مردم پرداخت کنن، از اونطرف واردات خودرو رو آزاد کنن که دیگه ما مجبور نباشیم با قیمت 4 میلیارد تومن (معادل 15000 هزار دلار امروز) ، دناپلاس بخریم. در حالی که میشه با 11000 دلار BYD Yuan Up (Atto 2) خرید!
اگرقیمتها موردتائید قرارگیرد یک خودرودنادرکارخانه میشه بالا ۳میلیارد بازاربه تدریج خواهدرسید تا ۵ میلیارد مگرمردم چقدر درآمد دارن مسئولان بیفکر
خودروسازها با روان مردم دارن بازی میکنن آشوب روانی درذهن ملت درست میکنند بایدهرجوری هست.افسارشان کشیده شود یکی گرا ن میکنه.یکی هم مثل سایپا ورشکسته وپول ملتو بالا کشیده چندین هزاران نفرپولشان برباد رفته قانون کجای کاره.
خود دولت میخواد این لگن ها گرون بشن پس بیخود دنبال مافیا نگردین
کیه که جلوشون بگیره؟در دوره پزشکیان که بیشترین انتقاد به خودروسازها و رو داشت بیشترین افزایش قیمت رقم خورده...الانم اینا ۵۵ درصد درخواست دادن که ۳۰ درصد موافقت بشه یه منتی هم سر مردم بزارن یعنی سورن بشه ۳ میلیارد...بعدش خودروهای چینی سر به فلک بکشن
کیه که جلوشون بگیره؟در دوره پزشکیان که بیشترین انتقاد به خودروسازها و رو داشت بیشترین افزایش قیمت رقم خورده...الانم اینا ۵۵ درصد درخواست دادن که ۳۰ درصد موافقت بشه یه منتی هم سر مردم بزارن یعنی سورن بشه ۳ میلیارد...بعدش خودروهای چینی سر به فلک بکشن
عجب عکسی گذاشتی تابناک 😂
شما بردارید رانا تجزیه کنید هر چی فک میکنی میبینی با ایندقطعات بدنه نازک ۱ تومن نمیشه
تو شهر شما شاید نشه.. شاید از بقالی سر کوچه شما اینطور باشد کسی چه میداند
وقتی رقیبی نیست ،حتما هر کاری دلش بخواد میکنه ،الان در دنیا با ۶ ماه حقوق میشه ، یه خودرو متوسط خرید ولی در ایران ،افسوس،
وقتی رقیبی نیست ،حتما هر کاری دلش بخواد میکنه ،الان در دنیا با ۶ ماه حقوق میشه ، یه خودرو متوسط خرید ولی در ایران ،افسوس،
وقتی رقیبی نیست ،حتما هر کاری دلش بخواد میکنه ،الان در دنیا با ۶ ماه حقوق میشه ، یه خودرو متوسط خرید ولی در ایران ،افسوس،
کارخونه باید با قیمت حراج به بالاترین قیمت بفروشه.
دلال نباید نسیبی ببره.
خریداری که با انواع سهمیه و قرعه کشی میاد حق 100 نفر مشتری دیگه رو ضایع می کنه باید هم قیمت بازار خریداری کنه.
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