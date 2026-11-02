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نبض خبر
این ویدیو باعث افزایش 50 درصد قیمت پژو پارس شد؟!
پس از آنکه مطرح شد خودروسازهای داخلی در بازار انحصاری داخلی قصد دارند خودروهایشان را 50 درصد گران کنند، ویدیویی از رونمایی از پرشیا پرنده بلافاصله بعد از رونمایی تسلا که البته با هوش مصنوعی وایرال شده و گفته شده شاید این فناوری باعث این میزان افزایش قیمت است!
دیدگاهها (5)
ای ول! اقتباس قشنگی بود.
این چه مسخره بازی ای راه انداختن خودروفروشهای داخلی
یه سیکل تکراری
کم کردن فروش (به بهانه کم شد ظرفیت تولید)، کاهش شدید عرضه خودرو
بالا رفتن قیمت خودرو در بازار (به خاطر برهم خوردن عرضه و تقاضا، و نبودن منبعی برای جبران تقاضا)
بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد، به عنوان ساهد و دلیل که ارزش خودروهاشون بالاتر از این قیمت ها ست
دریافت مجوز افزایش قیمت، تا رسیدن قیمت کارخانه به بازار
3 ماه بعد دوباره همین آش و همین کاسه
جدیدن هم دولت خوش خدمتی کرد به این کارخونه های خودروفروش، هم تعرفه واردات رو باز افزایش داد و هم ورود خودرو را محدود کرد. انگار دولت و وزارت خونه ها، دولت مردم نیستن، دولت صاحبان کارخانه ها هستند،
چراپس موتور پژو پارس 500 متر آنطرف تر نیفتاد؟؟؟؟؟؟
لطفا شوخی نکن
در ضمن اجبار نام و email رو برای نظر دادن بردار.
به نظرم این ویدئو باعث نشده است که قیمت پژو پارس بالا بره بلکه بالعکس بالا رفتن قیمت باعث شده است این فیلم با هوش مصنوعی ساخته بشود. در اصل ساخت این فیلم یک کنایه است به پرش قیمت پژو پارس. در واقع خودروهای خارجی خودشان پرواز می کنند و خودروهای داخلی قیمتشان پرواز می کند.
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