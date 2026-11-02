این ویدیو باعث افزایش 50 درصد قیمت پژو پارس شد؟!

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پس از آنکه مطرح شد خودروسازهای داخلی در بازار انحصاری داخلی قصد دارند خودروهایشان را 50 درصد گران کنند، ویدیویی از رونمایی از پرشیا پرنده بلافاصله بعد از رونمایی تسلا که البته با هوش مصنوعی وایرال شده و گفته شده شاید این فناوری باعث این میزان افزایش قیمت است!