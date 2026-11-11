امکان شگفت انگیز خودروی چینی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه93 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›خودرو فیلم<<خودرو فیلم تیک آفامکان شگفت انگیز خودروی چینی تعداد بازدید: ۳۶ تعداد بازدید: ۳۶ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201329 | 93 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۸:۴۹ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن قابلیت عجیب خودروهای تولیدی چین در حرکت خودرو از کنار با کنترل کامل و چرخش کامل چهار چرخ را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201329/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیوصنعت خودروسازیتیک آفخودروی چینیمیل گاردان خودرو چهار چرخ متحرک مطالب مرتبطگواهینامه رانندگی زنان چه شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷این ویدیو باعث افزایش 50 درصد قیمت پژو پارس شد؟!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱راهنمای ایرانی استفاده از لامبورگینی!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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