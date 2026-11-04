پشت پرده ناپدیدشدن ۴۰ روزه دختر ۱۴ ساله

وکیل خانواده آتنا قاسمی از بازجویی دو متهم، بازیابی چند فیلم و شناسایی سرنخ‌های تازه در پرونده خبر داد.





آتنا قاسمی، دختر ۱۴ ساله ساکن شهرک اندیشه کرج، روز ۲۱ مردادماه امسال از منزل خارج شد، اما پس از آن دیگر به خانه بازنگشت. بنا بر اطلاعات مطرح‌شده از سوی وکیل خانواده، آتنا حدود ساعت ۵ تا ۶ عصر از منزل خارج شده و تا ساعت ۹ شب از او اطلاع داشته‌اند، اما پس از آن ارتباط با وی قطع شده است.





با وجود پیگیری‌ها و آغاز تحقیقات درباره ناپدیدشدن آتنا، حدود ۴۰ روز بعد پیکر او در تهران، در محدوده خیابان خوش و رودکی کشف شد؛ کشفی که مسیر پرونده را از موضوع فقدانی و آدم‌ربایی به پرونده‌ای با عنوان قتل عمد تغییر داد.





در ادامه، اختلافی درباره صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده ایجاد شد و موضوع رسیدگی در تهران یا شهریار مورد بحث قرار گرفت. در نهایت با پیگیری و ارائه لایحه از سوی وکیل خانواده، دادگاه جنایی تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده را پذیرفت و تحقیقات به آگاهی شاپور سپرده شد.





اما آنچه بر پیچیدگی این پرونده افزوده، گزارش پزشکی قانونی درباره جراحات متعدد پیکر آتنا، بازداشت دو متهم، تناقض در اظهارات آنان و همچنین سرنخ‌هایی است که به گفته وکیل خانواده، با بازیابی چند فیلم به دست آمده است.





برای بررسی جزئیات بیشتر پرونده و آخرین وضعیت تحقیقات با وکیل مدافع خانواده مرحومه آتنا قاسمی، گفتگو کرد.





خروج آتنا از منزل و قطع ارتباط با خانواده

وکیل پرونده در تشریح جزئیات ناپدیدشدن آتنا گفت: آتنا روز ۲۱ مردادماه امسال حدود ساعت ۵ تا ۶ عصر از منزل خارج شد و تا ساعت ۹ شب از او اطلاع داشتند، اما پس از آن دیگر هیچ خبری از وی به دست نیامد و ارتباط با او قطع شد.





وی افزود: پس از ناپدیدشدن آتنا، خانواده موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کردند و پرونده در ابتدا با موضوع فقدانی و آدم‌ربایی مورد بررسی قرار گرفت.

وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی ادامه داد: در جریان تحقیقات اولیه، موضوع گوشی تلفن همراه آتنا و ارتباط آن با یکی از متهمان نیز مطرح بود و همین موضوع در کنار سایر سرنخ‌ها در روند پیگیری پرونده مورد توجه قرار گرفت.





کشف پیکر پس از حدود ۴۰ روز و تغییر عنوان پرونده به قتل عمد

شاهرخی با اشاره به فاصله زمانی ناپدیدشدن آتنا تا کشف پیکر او اظهار کرد: حدود ۴۰ روز پس از ناپدیدشدن این دختر نوجوان، پیکر او در تهران و در محدوده خیابان خوش و رودکی پیدا شد.

وی افزود: تا پیش از کشف پیکر، موضوع تحت عنوان فقدانی و آدم‌ربایی دنبال می‌شد، اما پس از کشف جسد، پرونده با عنوان قتل عمد مورد رسیدگی قرار گرفت.





اختلاف بر سر صلاحیت قضایی؛ پیگیری خانواده برای رسیدگی در تهران





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی درباره اختلاف ایجادشده بر سر مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده گفت: پس از کشف پیکر، این موضوع مطرح شد که آیا تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد یا باید پرونده در حوزه قضایی شهریار بررسی شود.





شاهرخی افزود: با توجه به اینکه پیکر آتنا در تهران و در محدوده خیابان خوش و رودکی کشف شده بود، ما با ارائه لایحه و پیگیری قضایی تلاش کردیم رسیدگی در تهران انجام شود. از طرف دیگر، خانواده نیز از روند پیگیری‌های اولیه در آگاهی غرب رضایت نداشتند و معتقد بودند تحقیقات به شکل مطلوب دنبال نشده است.





وی تصریح کرد: پدر و مادر آتنا به‌عنوان اولیای دم نیز نسبت به روند رسیدگی اولیه رضایت نداشتند و به همین دلیل موضوع انتقال رسیدگی به تهران را پیگیری کردیم.





این وکیل دادگستری ادامه داد: در نهایت با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، دادگاه جنایی تهران به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده شناخته شد و آگاهی تهران بزرگ نیز به‌عنوان ضابط مسئول پیگیری تحقیقات تعیین شد.





بازداشت دو متهم؛ محمد صالح آتنا را به محدوده اندیشه و کرج برده است





شاهرخی در ادامه با اشاره به بازداشت دو نفر در ارتباط با پرونده آتنا قاسمی گفت: در حال حاضر دو متهم در این پرونده حضور دارند که هر دو پسر هستند و تحقیقات درباره نقش آنها ادامه دارد.





وی با اشاره به فردی به نام محمد صالح اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و سرنخ‌هایی که در جریان تحقیقات به دست آمده، محمد صالح فرد اصلی در برقراری ارتباط با آتنا بوده و با او صحبت کرده و سپس وی را با خود به محدوده اندیشه و کرج برده است.





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی افزود: متهم دیگر نیز راننده خودرویی بوده که در این ماجرا مورد استفاده قرار گرفته است.





شاهرخی در پاسخ به پرسشی درباره نوع خودروی مورد استفاده در این حادثه گفت: خودرو یک دستگاه سواری شخصی بوده و تاکسی نبوده است؛ همچنین این خودرو متعلق به هیچ‌یک از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی نبوده و یک خودروی سواری معمولی بوده است.





متهمان ۱۰ روز تحت نظر و بازجویی قرار داشتند





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی درباره آخرین وضعیت بازجویی از متهمان اظهار کرد: متهمان به مدت ۱۰ روز تحت نظر قرار داشتند و از آنها بازجویی انجام شده است.





وی با اشاره به محرمانه‌بودن تحقیقات گفت: در حال حاضر دستورات گسترده‌ای از سوی مرجع قضایی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده صادر شده است، اما بخش‌هایی از این دستورات و جزئیات تحقیقات محرمانه است و امکان انتشار آنها در رسانه‌ها وجود ندارد.





شاهرخی ادامه داد: با این حال، بخشی از اطلاعات و سرنخ‌های به‌دست‌آمده اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در روشن‌شدن ابعاد پرونده مؤثر باشد.





بازیابی چند فیلم و کشف سرنخ‌های تازه در پرونده





وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در جریان تحقیقات را بازیابی چند فیلم عنوان کرد و گفت: در روند پیگیری پرونده موفق شدیم چند فیلم را بازیابی کنیم که این تصاویر و سرنخ‌های استخراج‌شده از آنها می‌تواند به روشن‌شدن ماجرا کمک کند.





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی افزود: علاوه بر فیلم‌های بازیابی‌شده، سرنخ‌های دیگری نیز به دست آمده و اظهارات متهمان هم در بخش‌هایی با یکدیگر تناقض دارد.





شاهرخی با اشاره به اهمیت این تناقض‌ها اظهار کرد: اظهارات ضدونقیض متهمان در کنار فیلم‌ها و سایر مستندات موجود می‌تواند در ادامه تحقیقات مورد استفاده قرار بگیرد و امیدواریم با تکمیل بازجویی‌ها، اطلاعات دقیق‌تری از آنچه برای آتنا اتفاق افتاده به دست بیاید.





وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه تحقیقات و بررسی مستندات، متهمان درباره جزئیات حادثه توضیحات روشنی ارائه دهند و ابعاد مختلف پرونده مشخص شود.





گزارش پزشکی قانونی؛ جراحات متعدد و آثار برخورد جسم سخت بر پیکر آتنا





شاهرخی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به گزارش پزشکی قانونی درباره وضعیت پیکر آتنا اشاره کرد و گفت: در نامه پزشکی قانونی به‌صراحت نوشته شده است که پیکر مرحومه دارای جراحات متعدد بدنی و آثار برخورد جسم سخت بوده است.





وی افزود: این موضوع نگرانی ما را درباره اتفاقاتی که پیش از کشف پیکر برای آتنا رخ داده، بیشتر کرده است؛ چراکه وجود جراحات متعدد و آثار برخورد جسم سخت، ضرورت بررسی دقیق نحوه وقوع حادثه را نشان می‌دهد.





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی ادامه داد: این گزارش یکی از موارد مهم پرونده است و باید در کنار سایر شواهد، فیلم‌های بازیابی‌شده و اظهارات متهمان مورد بررسی قرار بگیرد.





وی با اشاره به اینکه پیکر آتنا پس از ناپدیدشدن حدود ۴۰ روزه در تهران کشف شده است، گفت: این موضوع نیز از جمله مسائلی است که باید در جریان تحقیقات روشن شود که چه اتفاقی برای آتنا افتاده و چگونه پیکر او به محل کشف منتقل شده است.





احتمال انتقال پیکر از محدوده اندیشه و کرج به تهران





وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی در ادامه درباره چگونگی انتقال پیکر این نوجوان به محل کشف اظهار کرد: بر اساس سرنخ‌های موجود، یکی از موضوعاتی که باید مشخص شود این است که آتنا پس از انتقال به محدوده اندیشه و کرج، چه سرنوشتی پیدا کرده و پیکر او چگونه به تهران منتقل شده است.





شاهرخی افزود: با توجه به محل کشف پیکر در محدوده خیابان خوش و رودکی، این موضوع مطرح است که پس از وقوع حادثه، پیکر آتنا به تهران منتقل و در آن محدوده رها شده باشد.





وی تأکید کرد: البته جزئیات دقیق این موضوع و نقش هر یک از متهمان باید با بررسی فیلم‌ها، سرنخ‌های موجود و نتایج تحقیقات مشخص شود.





تحقیقات محرمانه ادامه دارد





شاهرخی در پایان با اشاره به اینکه پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، گفت: در حال حاضر تحقیقات به‌صورت محرمانه در حال انجام است و دستورهای گسترده‌ای برای بررسی موضوع صادر شده است.





وی افزود: بازجویی از متهمان، بررسی اظهارات ضدونقیض آنها، بازیابی فیلم‌ها و پیگیری سرنخ‌های جدید از جمله اقداماتی است که در روند رسیدگی به پرونده انجام شده و امیدواریم این اقدامات به روشن‌شدن حقیقت منجر شود.





پرونده آتنا قاسمی در حالی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد که دو متهم در ارتباط با این ماجرا بازداشت شده‌اند و گزارش پزشکی قانونی از وجود جراحات متعدد و آثار برخورد جسم سخت بر پیکر این نوجوان حکایت دارد. همچنین بازیابی چند فیلم و وجود تناقض در اظهارات متهمان از جمله مواردی است که به گفته وکیل خانواده می‌تواند در روشن‌شدن ابعاد پرونده مؤثر باشد.





با این حال، علت دقیق مرگ آتنا، محل وقوع حادثه، چگونگی انتقال پیکر به تهران و نقش قطعی هر یک از متهمان همچنان نیازمند بررسی قضایی است و نتیجه نهایی باید بر اساس مستندات و تحقیقات رسمی اعلام شود.

منبع: مهر

به گزارش تابناک، ناپدیدشدن یک دختر ۱۴ ساله، بی‌خبری خانواده از سرنوشت او برای حدود ۴۰ روز و در نهایت کشف پیکرش در یکی از خیابان‌های تهران، پرونده‌ای جنایی را رقم زده است که هنوز ابعاد مختلف آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ پرونده‌ای که اکنون با بازداشت دو متهم، بررسی فیلم‌های بازیابی‌شده و پیگیری‌های قضایی وارد مرحله تازه‌ای از تحقیقات شده است.