معاون وزیر نیرو گفت: قطعا امسال برای تامین سوخت نیروگاه‌ها سال سخت تری نسبت به گذشته خواهیم داشت، زیرا روزانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت گاز را بابت جنگ از دست داده ایم.

به گزارش تابناک؛ مصطفی رجبی مشهدی درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها باتوجه به کسری ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز اظهار داشت: قطعا امسال برای تامین سوخت نیروگاه‌ها سال سخت تری نسبت به گذشته خواهیم داشت زیرا روزانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت گاز را بابت جنگ از دست داده ایم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از سایر روش‌ها بتوانیم این کسری را جبران کنیم یکی از اقدامات این است که در بخش مصرف با مشارکت بخش‌های مختلف از جمله NGO ها، مساجد، تکایا، هیات‌ها، اصناف، اتاق بازرگانی، استانداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، برنامه منظمی را تدوین کنیم که در مصرف گاز و برق صرفه جویی لازم را انجام و از این طریق تامین برق صنایع و بخش مولد کشور را تامین کنیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره احتمال افزایش مصرف مازوت تصریح کرد: قطعا باتوجه به اینکه مصرف مازوت در تعدادی ثابت از نیروگاه‌های بخار صورت می‌گیرد، افزایش نخواهد یافت و به همان میزان سال گذشته است ولی یکی از سوخت‌های جایگزین است و ما مجبوریم از مازوت هم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط هر بخش دنبال می‌شود، تاکید کرد: تلاش ما این است که در فصل زمستان مشکلات مربوط به تأمین سوخت نیروگاه‌ها به حداقل برسد.

رجبی مشهدی با اشاره به تدوین برنامه‌هایی برای تأمین پایدار برق در زمستان سال جاری خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها بر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت افزایش مصرف و کنترل مصرف در بخش‌های مختلف متمرکز خواهد بود.

منبع: ایلنا



