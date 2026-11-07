مدیرعامل فولاد مبارکه در دیدار با ۱۵ مدیرعامل شرکت فولادی و اعضای هیئت‌مدیره انجمن فولاد، خواستار تلاش شرکت‌های فولادی برای کاهش اثرات تورم موجود در کشور بر قیمت محصولات فولادی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی شد.

هفته گذشته مدیرعامل فولاد مبارکه در دیدار با ۱۵ مدیرعامل شرکت فولادی و اعضای هیئت‌مدیره انجمن فولاد، خواستار تلاش شرکت‌های فولادی برای کاهش اثرات تورم موجود در کشور بر قیمت محصولات فولادی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی شد.

از ابتدای امسال و در اوج شرایط جنگی تا به امروز در سیاست‌های گروه فولاد مبارکه در بخش تنظیم بازار شاهد این رویکرد بودیم.

کاهش داوطلبانه قیمت پایه ورق گرم در عرضه‌های بورسی فولاد مبارکه، حاصل همین سیاست در بخش فروش این شرکت بوده، اما درخواست مدیرعامل فولاد مبارکه از همه بخش‌های مؤثر در زنجیره فولاد، حاکی از آن است که این شرکت به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین این تنظیم‌گری را بر دوش بکشد.

افزایش هزینه انرژی برای فولادسازان، افزایش چشم‌گیر قیمت آهن اسفنجی و عدم کنترل محل مصرف ورق خریداری‌شده از مسیر «بهین‌یاب»، چالش‌هایی است که تلاش‌های داوطلبانه فولاد مبارکه برای تنظیم بازار را کم‌اثر می‌کند.

عدم کنترل قیمت آهن اسفنجی و کشف قیمت ۶۳ هزار تومان در بورس کالا، دورنمای نگران‌کننده‌ای برای قیمت شمش ‌و اسلب و تأثيرات خطرناکی بر بهای تمام‌شده محصولات فولادی خواهد گذاشت.

از سوی دیگر خروج ورق‌های خریداری‌شده در بورس کالا از شبکه تولید و ورق‌فروشی خارج از شبکه رسمی در کشورهای همسایه، انگیزه‌ای برای انجام رقابت روزهای عرضه ورق گرم است که تصویب فوری و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای شفاف‌سازی فروش محصولات نهایی زنجیره را می‌طلبد.

باید پذیرفت که فولاد مبارکه تا به امروز در جهت حمایت از مردم، چه در فرایند بازسازی خطوط تولید و چه در تنظیم بازار محصولات فولادی، مسئولانه عمل کرده و سربلند بوده، اما قطعاً ادامه این مسیر همراهی سایر بخش‌های زنجیره فولاد و دستگاه‌های سیاست‌گذار را می‌طلبد.